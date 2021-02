Thales a entamé le suivi du titre Thales avec une recommandation Pondérer en ligne et un objectif de cours de 85 euros. Le broker estime qu’il est peu probable que le groupe puisse démontrer dans les 6 à 12 prochains mois que le marché numérique peut générer des rendements plus élevés. Or, c’est un élément clef pour la réévaluation de la valeur, indique l’analyste.