Deutsche Bank a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 98 euros sur le titre Thales, à l’approche de la publication du premier trimestre. Le broker anticipe une croissance de 19% des prises de commandes à 3,165 milliards d’euros, avec un chiffre d'affaires de 3,749 milliards d’euros, en baisse de seulement 2,6% en organique, malgré une base de comparaison solide et grâce à la croissance organique de la division Défense et Sécurité. Pour l’analyste, les perspectives pour l'exercice 2021 devraient être confirmées.