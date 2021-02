UBS a réitéré sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 100 euros sur le titre Thales, en amont des résultats 2020, qui devraient laisser apparaître un « bon niveau » de cash. Le broker souligne en outre que le groupe devrait bénéficier dans les année qui viennent de son exposition au marché des cartes de paiement biométriques, via sa division DIS (Gemalto), et de la tendance au « verdissement » dans les transports (aéronautique civil et ferroviaire).