THALES : UBS toujours positif sur le dossier après les résultats annuels

En première approche, UBS a réitéré sa recommandation d’Achat sur le titre Thales, assortie d’un objectif de cours de 100 euros. Si le chiffre d’affaires et l’Ebit 2020 ressortent en ligne avec les attentes, le broker apprécie la surperformance du côté du free cash flow (1,05 milliard d’euros contre un consensus de 600 millions). L’analyste n’est pas non plus insensible au fait que Thales ait relevé son objectif de génération de cash-flow sur la période 2019-2023.