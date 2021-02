THALES : contrat de 127 millions d'euros avec la Deutsche Bahn

Thales va digitaliser le système de signalisation de la Deutsche Bahn dans la région de Stuttgart pour améliorer considérablement la capacité, la ponctualité et le confort. Le projet, basé sur des technologies de pointe, va établir des normes pour la digitalisation des chemins de fer en Allemagne et en Europe. Cette signalisation de haute technologie offrira une meilleure ponctualité et permettra à plus de trains de circuler sans avoir à construire un seul mètre de voies supplémentaires. Le contrat représente une valeur d'environ 127 millions d'euros.