Thales a conclu un accord définitif pour acquérir l’activité d’aides à la navigation sol de la société Moog, basée à Salt Lake City, dans l’Utah. Les conditions financières n’ont pas été dévoilées. Une fois l’acquisition finalisée, Thales pourra proposer non seulement des aides à la navigation fixes, mais une technologie portable pour soutenir les opérations aériennes d’urgence et accompagner l’évolution des besoins de mobilité militaire.



La phase d'intégration qui suivra permettra à Thales de renforcer ses capacités d'ingénierie, d'industrialisation et de technologie aux États-Unis.



La transaction est soumise au contrôle des autorités réglementaires et aux conditions habituelles de clôture. L'acquisition devrait être finalisée dans le courant de l'année.