Dès 2022, les états membres de l’espace Schengen devront être pourvus d’un système biométrique d’entrée et de sortie, pour enregistrer les citoyens non-européens de passage sur leurs territoires. Thales a été sélectionné par le ministère de l’Intérieur français afin de livrer plusieurs centaines de kiosques de pré-enregistrement, sur de nombreux points de passages aux frontières. La France sera ainsi pourvue d’une solution biométrique dernière génération, pour fluidifier et sécuriser ses passages aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, a souligné le spécialiste de la défense.