THALES : veut rapidement retrouver sa dynamique de croissance rentable

Si l’année 2020 a été fortement impactée par la crise du Covid-19, Thales anticipe un rebond dans la plupart de ses activités cette année. L’objectif de l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité est clair : retrouver rapidement sa dynamique de croissance rentable. Ainsi, le groupe vise pour 2021 un chiffre d’affaires compris entre 17,1 et 17,9 milliards d’euros et une marge d’Ebit comprise entre 9,5% et 10%.



Ces objectifs se basent sur l'hypothèse d'un contexte sanitaire et économique ne connaissant pas de nouvelles perturbations majeures, ainsi que d'une normalisation rapide des chaînes d'approvisionnement mondiales de semi-conducteurs.



Les stigmates de la crise du Coronavirus se retrouvent dans les résultats 2020 du groupe. L'an dernier, Thales a publié un résultat net consolidé (part du groupe) de 483 millions d'euros (-56,9% sur un an) et un Ebit de 1,352 milliard d'euros (-32,7%). Il en découle une marge de 8%, en repli de 3 points.



De son côté, le chiffre d'affaires ressort à 16,99 milliards d'euros, en baisse de 7,7% à données publiées et de 10,4% en organique. Enfin, les prises de commandes atteignent 18,48 milliards d'euros, en baisse de 3% en publié et de 6% en organique.



" Le deuxième semestre 2020 affiche un fort redressement tant au niveau des prises de commande que de la rentabilité ", a souligné Patrice Caine, le PDG de Thales, " la marge d'Ebit avant charges de restructuration revient ainsi au niveau du deuxième semestre 2019 ".



Pour faire face à la pandémie, Thales a mis en œuvre un plan global d'adaptation dès le début avril 2020. Ce plan a généré des économies estimées à environ 850 millions d'euros sur l'année, ainsi qu'une baisse de 25% des investissements d'exploitation à périmètre constant.



Au final, Thales propose un dividende par action de 1, 76 euro au titre de l'exercice 2020, contre 2,65 euros en 2019, soit un taux de distribution de 40 %.