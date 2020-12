Le 7 décembre dernier, Thales a signé avec un groupe de 17 banques une nouvelle ligne de crédit revolving multidevises de 1,5 milliard d’euros, afin de remplacer la ligne existante (non-tirée) de même montant signée le 19 décembre 2014. Cette ligne de sécurité peut être utilisée pour les besoins généraux de l’entreprise (y compris en backup du programme de NeuCP, anciennement « billets de trésorerie » ) et est signée pour une durée de 3 ans, avec deux options d’extension d’un an chacune.



" En cohérence avec ses engagements en matière de responsabilité d'entreprise, Thales a pris l'initiative, d'inclure des objectifs climat dans les termes et conditions de cette ligne de crédit ", explique l'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité.



Ainsi, son taux sera lié à l'objectif de réduction de l'empreinte carbone directe et indirecte de Thales (Scopes 1, 2 et 3), en ligne avec la politique bas carbone mise en place par le groupe et ses engagements sur les dix prochaines années. En fonction de l'atteinte, ou non, de ces objectifs, la marge du crédit sera ajustée à la hausse ou à la baisse.