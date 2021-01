THALES : un nouveau Directeur général des Ressources Humaines en avril

Clément de Villepin est nommé Directeur général des Ressources Humaines de Thales à compter du 5 avril prochain. Il rejoindra le comité exécutif du groupe et rapportera à Patrice Caine, le PDG. Depuis 2016, Clément de Villepin était Directeur des Ressources Humaines du groupe Transdev, membre du Comité Exécutif, où il a accompagné les plans de croissance et de compétitivité en France et à l’international.



Au sein du groupe Suez entre 2008 et 2016, il a occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines et était membre du comité exécutif de la division internationale après avoir été précédemment Directeur des Ressources Humaines et membre du comité exécutif de la filiale Dégremont.



De 2001 à 2009 au sein du groupe Scottish & Newcastle et des Brasseries Kronenbourg, il a été DRH Ventes Marketing & Distribution, DRH des départements Consommation Hors Domicile et Distribution, Directeur de projet compétitivité et Chef de service Ressources Humaines Industriel et R&D.



Il a commencé sa carrière au sein du groupe Valeo où il a notamment été Responsable Ressources Humaines d'un site industriel.



Clément de Villepin est titulaire d'un DESS de Gestion des Ressources Humaines de l'Université Paris IX Dauphine (1995) et d'une Maîtrise d'AES des Université de Malakoff Paris V et Universitat de Dret de Barcelona (1993).