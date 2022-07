Telit and Thales annoncent la création d'un leader occidental des solutions IoT : Telit Cinterion - Communiqué de presse - 29 juillet 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

29 juillet 2022 Paris La Défense

Telit et Thales annoncent la création d'un leader occidental des solutions IoT : Telit Cinterion

Telit et Thales annoncent envisager une transaction par laquelle Telit incorporera l'activité Thales dédiée aux produits IoT cellulaires, laquelle se poursuivra sous le leadership de Telit

Cette société, qui portera le nom de Telit Cinterion, s'affichera comme un leader occidental des solutions IoT, offrant à ses clients un portefeuille élargi de produits, services et offres IoT regroupant des solutions matérielles, logicielles et de connectivité

Telit Cinterion s'appuiera sur l'expertise de Thales dans le domaine de la sécurité des objets connectés, qu'il s'agisse de technologie SIM, de modules ou de connectivité

Dans le cadre de la transaction envisagée, Thales transférera ses actifs IoT cellulaires à Telit contre une participation de 25 % dans Telit Cinterion

Irvine, Californie, 29 juillet 2022 - Telit, leader mondial de l'Internet des objets, et Thales (Euronext Paris : HO), leader mondial sur les marchés de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité et de l'identité numérique, annoncent conjointement avoir conclu, ce jour, un accord contraignant selon lequel Telit a l'intention d'acquérir les produits IoT cellulaires de Thales. La transaction envisagée inclut le portefeuille Thales de modules, passerelles et cartes modem pour les communications cellulaires sans fil, lequel couvre les normes 4G/LTE, LPWAN et 5G.

La transaction envisagée fera de Telit Cinterion, dont le siège se situera en Californie, le plus grand fournisseur occidental de solutions IoT, élargissant considérablement la présence de l'entreprise dans les segments en pleine croissance de l'IoT industriel et sur les marchés finaux tels que les systèmes de paiement, l'énergie, l'e-santé et la sécurité. Grâce aux technologies de pointe de Thales, elle renforcera également la capacité de l'entreprise à répondre, avec une expertise accrue, à la demande croissante de solutions cybersécurisées en matière de modules et de connectivité cellulaire IoT.

Paolo Dal Pino, directeur général de Telit, a déclaré : « L'innovation, la montée en puissance et des solutions IoT performantes sont les clés du succès. Cette transaction avec Thales sera sans nul doute celle qui aura le plus d'impact sur la compétitivité de Telit. Elle va non seulement stimuler notre capacité à répondre plus précisément aux besoins des clients grâce à un portefeuille plus riche, mais va également nous permettre de proposer tout un éventail de nouvelles offres, fruits de l'expérience, de l'expertise et de l'ADN de deux entreprises qui, depuis le tout début, ont axé leur promesse de marque sur la sécurité et la qualité. »

Philippe Vallée, EVP, Identité et Sécurité Numériques chez Thales, a ajouté : « Ce rapprochement entre Thales et Telit permet de réunir des forces complémentaires. L'entreprise offrira une proposition de valeur unique sur un marché mondial de l'IoT très concurrentiel et permettra à Thales de concentrer ses investissements sur ses trois activités principales, à savoir l'aérospatial, la défense et la sécurité, et la sécurité et l'identité numérique. La nouvelle entreprise misera sur la combinaison unique d'expertises apportées par les collaborateurs de Thales et de Telit. Elle tirera également profit du portefeuille de produits, solide et complémentaire, des deux entreprises et de l'expérience de Thales dans le domaine de la connectivité cellulaire. »