Telit et Thales annoncent la création d'un leader occidental des solutions IoT : Telit Cinterion

Telit et Thales annoncent envisager une transaction par laquelle Telit incorporera l'activité Thales dédiée aux produits IoT cellulaires, laquelle se poursuivra sous le leadership de Telit

Cette société, qui portera le nom de Telit Cinterion, s'affichera comme un leader occidental des solutions IoT, offrant à ses clients un portefeuille élargi de produits, services et offres IoT regroupant des solutions matérielles, logicielles et de connectivité

Telit Cinterion s'appuiera sur l'expertise de Thales dans le domaine de la sécurité des objets connectés, qu'il s'agisse de technologie SIM, de modules ou de connectivité

Dans le cadre de la transaction envisagée, Thales transférera ses actifs IoT cellulaires à Telit contre une participation de 25 % dans Telit Cinterion









Irvine, Californie, 29 juillet 2022 - Telit, leader mondial de l'Internet des objets, et Thales (Euronext Paris : HO), leader mondial sur les marchés de l'aéronautique, de la défense, de la sécurité et de l'identité numérique, annoncent conjointement avoir conclu, ce jour, un accord contraignant selon lequel Telit a l'intention d'acquérir les produits IoT cellulaires de Thales. La transaction envisagée inclut le portefeuille Thales de modules, passerelles et cartes modem pour les communications cellulaires sans fil, lequel couvre les normes 4G/LTE, LPWAN et 5G.

La transaction envisagée fera de Telit Cinterion, dont le siège se situera en Californie, le plus grand fournisseur occidental de solutions IoT, élargissant considérablement la présence de l'entreprise dans les segments en pleine croissance de l'IoT industriel et sur les marchés finaux tels que les systèmes de paiement, l'énergie, l'e-santé et la sécurité. Grâce aux technologies de pointe de Thales, elle renforcera également la capacité de l'entreprise à répondre, avec une expertise accrue, à la demande croissante de solutions cybersécurisées en matière de modules et de connectivité cellulaire IoT.

Paolo Dal Pino, directeur général de Telit,a déclaré :« L'innovation, la montée en puissance et des solutions IoT performantes sont les clés du succès. Cette transaction avec Thales sera sans nul doute celle qui aura le plus d'impact sur la compétitivité de Telit. Elle va non seulement stimuler notre capacité à répondre plus précisément aux besoins des clients grâce à un portefeuille plus riche, mais va également nous permettre de proposer tout un éventail de nouvelles offres, fruits de l'expérience, de l'expertise et de l'ADN de deux entreprises qui, depuis le tout début, ont axé leur promesse de marque sur la sécurité et la qualité. »

Philippe Vallée, EVP, Identité et Sécurité Numériques chez Thales, a ajouté : ​ « Ce rapprochement entre Thales et Telit permet de réunir des forces complémentaires. L'entreprise offrira une proposition de valeur unique sur un marché mondial de l'IoT très concurrentiel et permettra à Thales de concentrer ses investissements sur ses trois activités principales, à savoir l'aérospatial, la défense et la sécurité, et la sécurité et l'identité numérique. La nouvelle entreprise misera sur la combinaison unique d'expertises apportées par les collaborateurs de Thales et de Telit. Elle tirera également profit du portefeuille de produits, solide et complémentaire, des deux entreprises et de l'expérience de Thales dans le domaine de la connectivité cellulaire. »

L'activité modules IoT cellulaires de Thales compte environ 550 collaborateurs répartis dans 23 pays et sert de nombreuses grandes marques mondiales. En 2021, elle a généré un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. L'opération proposée sera soumise aux comités d'entreprise concernés de Thales. Avec cette transaction, qui devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de 2022, sous réserve de la conclusion d'un accord contraignant de transfert d'actions, de l'obtention des autorisations réglementaires et du respect des modalités habituelles de clôture, Thales deviendra actionnaire de Telit Cinterion, laquelle sera contrôlée par la société de gestion d'actifs DBAY Advisors et dirigée par Paolo Dal Pino, directeur général de Telit.

Les clients et partenaires de l'activité produits IoT cellulaires de Thales et de Telit continueront de bénéficier de l'offre, du support et du service exceptionnels auxquels ils sont habitués. Toutes les parties concernées seront régulièrement tenues informées du déroulement de la transaction, de sa clôture et des phases d'intégration qui suivront.

Après la clôture de l'opération, afin de se concentrer davantage sur l'IoT industriel, Telit Cinterion prévoit de se séparer de la branche IoT automobile.

La Deutsche Bank a agi en tant que conseiller financier exclusif de Thales, et la banque Rothschild & Co en tant que conseiller financier exclusif de Telit/DBAY Advisors.

À propos de Telit

Telit simplifie l'intégration des « objets » connectés grâce à un portefeuille de modules de communication et de localisation sans fil de qualité professionnelle, de services de gestion et forfaits mobiles MVNO, de logiciels de périphérie et cloud, ainsi que de plateformes IoT, IoT industriel et d'orchestration de données. Fort de plus de deux décennies d'expérience en tant que pionnier dans l'innovation IoT, Telit fournit des solutions IoT intégrées, sécurisées et primées à un grand nombre de grandes entreprises, de fabricants OEM, d'intégrateurs de systèmes et de fournisseurs de services dans le monde, afin qu'ils puissent connecter et gérer l'IoT à n'importe quelle échelle.

Pour plus d'informations, veuillez nous suivre surYouTube, Twitter, LinkedIn et Facebook ou visiter notre sitewww.Telit.com. ​ ​

Copyright © 2022 Telit Communications LTD. Tous droits réservés. Telit, Telit OneEdge et tous les logos associés sont des marques déposées de Telit Communications LTD et de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms utilisés dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

À propos de Thales Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » - connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique - pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients - entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au cœur des décisions. Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

