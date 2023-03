Thales : AGM 10 mai 2023 - Avis de réunion - BALO 10 mars 2023 10/03/2023 | 15:15 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 10 mars 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 30 BALO BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.journal-officiel.gouv.fr Avis de convocation / avis de réunion 2300209 Page 1 10 mars 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 30 THALES Société anonyme au capital de 640 233 927 € Siège social : Tour Carpe Diem - Place des Corolles - Esplanade Nord - 92400 Courbevoie 552 059 024 R.C.S. Nanterre Avis de réunion Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Thales (ci -après « la Société ») sont informés que le Conseil d'administration de la Société se propose de convoquer une Assemblée générale mixte pour le mercredi 10 mai 2023 à 15 heures, à l'auditorium de Châteauform' City George V, 28, avenue George V, Paris (8e). L'Assemblée générale mixte est appelée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les projets de résolutions suivants : Ordre du jour Résolutions à caractère ordinaire Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022, Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022, Affectation du résultat de la société mère et fixation du dividende à 2,94 € par action au titre de 2022, Approbation des éléments de rémunération 2022 versés ou attribués à Monsieur Patrice Caine, Président-Directeur général et seul dirigeant mandataire social, Approbation des informations relatives aux rémunérations 2022 des mandataires sociaux, Approbation de la politique de rémunération du Présiden t-Directeur général, Approbation de la politique de rémunération des administrateurs, Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions, avec un pr ix maximum d'achat de 190 euros par action, Résolutions à caractère extraordinaire Autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois à l'effet de procéder à des attributions gratuite s d'actions existantes (« AGA »), dans la limite de 0,96 % du capital au bénéfice des salariés du groupe Thales, Autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois à l'effet de procéder à des attributions gratuite s d'actions existantes (« AGA »), dans la limite de 0,04 % du capital au bénéfice du Président-Directeur général, seul dirigeant mandataire social, Autorisation donnée au Conseil d'administration d'annuler des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actio ns, Résolution à caractère ordinaire 12. Pouvoirs pour formalités. Projets de résolutions Résolutions à caractère ordinaire Première résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, conn aissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés de Thales pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été établis et lui sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 1 120,6 millions d'euros. Deuxième résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de la société Thales pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils ont été établis et lui sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice net de 1 122,8 millions d'euros. Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée générale approuve en particulier (i) le montant des charges non déductibles (article 39-4 du Code général des impôts) ainsi que (ii) l'impôt supporté à raison de ces charges, mentionnés dans l'Annexe à ces comptes. Troisième résolution (Affectation du résultat de la société mère et fixation du dividende à 2,94 € par action au titre de 2022) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, constate que le bénéfice distribuable, composé : - du bénéfice net comptable de l'exercice 2022 1 122 840 281,88 € - déduction faite de la dotation à la réserve légale - € - augmenté du report à nouveau créditeur au 31 décembre 2022 1 995 355 190,70 € - augmenté du montant de l'acompte sur dividende de 0,70 € versé le 8 décembre 2022 et prélevé sur le 147 226 007,60 € report à nouveau créditeur s'élève au total à (en euros). 3 265 421 480,18 € L'Assemblée générale décide d'affecter ce bénéfice distribuable de la façon suivante : - Distribution d'un dividende unitaire de 2,94 euros aux 213 411 309 actions portant jouissance du 1er janvier 627 429 248,46 € 2022 (incluant l'acompte sur dividende de 0,70 euro par action payé le 8 décembre 2022 à valoir sur le dividende 2022) - Report à nouveau créditeur, pour le solde 2 637 992 231,72 € 2300209 Page 2 10 mars 2023BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n° 30 L'Assemblée générale prend acte que, compte tenu de l'acompte sur dividende d'un montant de 0,70 euro par action mis en paiement le 8 décembre 2022 et prélevé sur le report à nouveau créditeur, le solde du dividende à distribuer s'élève à 2,24 euros par action. La date de détachement du dividende est le 23 mai 2023 et le solde du dividende sera mis en paiement le 25 mai 2023. Les sommes correspondant aux dividendes qui, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L.225 -210 du Code de commerce, n'auront pas été versées au titre des actions détenues par la Société, seront réaffectées en report à nouveau. Pour les personnes physiques domiciliées en France n'ayant pas opté de façon expresse, irrévocable et globale pour une imposi tion selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu, le dividende entre en principe dans le champ d'application du prélèvement forfait aire unique (PFU) de 30%. Pour les personnes physiques domiciliées en France ayant effectué une telle option, ce dividende est s oumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu et ouvre droit à l'abattement de 40% prévu par l'article 158 -3, 2° du Code général des Impôts. Conformément à la loi, il est rappelé que, pour les trois exercices précédents , les montants de dividendes mis en distribution ont été les suivants : Exercice Dividende unitaire Montant total de la distribution 2019 0,60 € (1) 127 316 769,00 € 2020 1,76 € (1) 374 777 030,32 € 2021 2,56 € (1) 543 570 552,92 € Le dividende correspond à l'intégralité des revenus distribués au titre de l'exercice. En cas d'option, le cas échéant, pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, la totalité du dividende était éligible à l'abattement prévu à l'article 158-3, 2° du CGI. Quatrième résolution (Approbation des éléments de rémunération 2022 versés ou attribués à Monsieur Patrice Caine, Président -Directeur général et seul dirigeant mandataire social) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34II du Code de commerce, les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Patrice Caine, Président-Directeurgénéral, tels que présentés dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2022, paragraphe 4.4.1.1, et rappelés dans la brochure de convocation à l'Assembl ée générale mixte du 10 mai 2023. Cinquième résolution (Approbation des informations relatives aux rémunérations 2022 des mandataires sociaux ) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rap port sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-34I du Code de commerce, les informations mentionnées à l'article L. 22-10-9I du Code de commerce, telles que présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel 2022, paragraphe 4.4.1, et rappelées dans la b rochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 10 mai 2023. Sixième résolution (Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le g ouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-8II du Code de commerce, la politique de rémunération du Président-Directeurgénéral, telle que présentée dans ledit rapport figurant dans le Document d'enregistrement universel 2022, paragraphe 4.4.2.1 et rappelée dans la brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 10 mai 2023. Septième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ) - L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport sur le gouvernement d'entreprise visé l'article L. 225-37 du Code de commerce, approuve, en application de l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce, la politique de rémunération des administrateurs de la Société, telle que présentée dans ledit rapport figurant dans le Document d'enregistrement universe l 2022, paragraphe 4.4.2.2 et rappelée dans la brochure de convocation à l'Assemblée générale mixte du 10 mai 2023 . Huitième résolution (Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer sur ses propres actions , avec un prix maximum d'achat de 190 euros par action) - Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, l'Assembl ée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires, autorise, conformément aux disposi tions des articles L.22-10-62et suivants du Code de commerce, du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 et du règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, le Conseil d'administration à opérer sur les actions de la Société, avec un prix maximal d'achat de 190 euros par action. En cas d'opérations sur le capital, notamment par voie d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, ainsi qu'en cas, soit d'une division, soit d'un regroupement des titres, le prix maximal d'achat indiqué ci -dessus sera ajusté en conséquence. Le nombre d'actions susceptibles d'être acquises dans le cadre de cette autorisation ne pourra excéder 10% du nombre d'action s composant le capital à la date du rachat la Société ne pouvant, par ailleurs, détenir à aucun moment plus de 10% de son capital social. titre indicatif et compte tenu du nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2022, le montant maximal de l'opération, au sens de l'article R.225-151 du Code de commerce, s'élèverait à 4 054 814 700 euros, correspondant à 10% du capital social (soit un nombre maximal de 21 341 130 actions acquises) au prix maximal d'achat de 190 euros par action. La présente autorisation est destinée à permettre à la Société : de céder ou d'attribuer des actions ou des droits attachés à des valeurs mobilières, notamment en cas d'exercice d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions existantes, ou par cession et/ou abondement dans le cadre d'une opération d'actionnariat sal arié réalisée à 2300209 Page 3 10 mars 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 30 partir d'actions existantes, ou en cas d'allocations, sous quelque forme que ce soit, aux salariés et dirigeants de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées, et au dirigeant mandataire social de la Société, dans les conditions définies par les dispositions légale s applicables ; de conserver des actions en vue d'une utilisation ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe, de fusion, de scis sion ou d'apport ;

de mettre en œuvre les pratiques de marché admises par l'Autorité des marchés financiers telles que les opérations d'achat ou de vente dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement et conforme à la charte de dé ontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ;

d'annuler des actions, dans le cadre d'une résolution d'Assemblée générale en vigueur ; et

plus généralement, de réaliser toute autre opération admise, ou qui viendrait à être autorisée ou admise, par la loi ou la ré glementation en vigueur ou par l'Autorité des marchés financiers en vertu d'une pratique de marché. Les actions pourront à tout moment, sauf en période d'offre publique visant les actions de la Société, et dans les limites im posées par la réglementation, être acquises, cédées, échangées ou transférées, que ce soit sur le marché, de gré à gré ou autrement, par tous moyens, et notamment en ayant recours à tous instruments financiers dérivés, incluant l'utilisation d'options ou de bons, et sans limita tion particulière sous forme de blocs, directement ou par tout tiers, dans les conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation du Conseil d'administration appréciera. Afin d'assurer l'exécution de la présente autorisation, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration, avec faculté de délégation, pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations, remplir toutes autres formalités, en ce compris affecter ou réaffecter les actions acquises aux différentes final ités poursuivies, et toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de tous organismes et généralement faire ce qui sera nécessaire. Cette autorisation, qui met fin à celle qui avait été accordée à la quinzième résolution de l'Assemblé e générale du 11 mai 2022, est consentie pour une durée de dix-huit (18 mois) à compter de la date de la présente Assemblée générale. Résolutions à caractère extraordinaire Neuvième résolution (Autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes (« AGA »), dans la limite de 0,96 % du capital au bénéfice des salariés du groupe Thales) - Connaissance prise du rapport du Conseil d'admin istration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1et suivants du Code de commerce et L. 22-10-59et L. 22-10-60du Code de commerce : autorise le Conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions existantes, au profit des bénéficiaires ou catégories de bénéficiai res qu'il déterminera parmi les membres du personnel salarié, tant de la Société elle-même que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, dans les conditions ci-après ;

elle-même que des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui lui sont liés directement ou indirectement dans les conditions de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, dans les conditions ci-après ; confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre la présente autorisation et à l'effet notammen t de : déterminer l'identité des bénéficiaires, ou de la ou des catégories de bénéficiaires des attributions d'actions parmi les membres du personnel salarié de la Société ou des sociétés ou groupements susvisés et le nombre d'actions pouvant être attribué à chacun d'eux ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des acti ons, notamment la période d'acquisition minimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, et qui pourront comporter pour certaines catégories de personnel des conditio ns de performance en fonction de critères quantitatifs et/ou qualitati fs appréciés sur une période que le Conseil d'administration fixera, ainsi que, le cas échéant, d'autres critères d'attribution des actions pour que l'attribution devienne définitive ; prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; constater les dates d'attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, co mpte tenu des restrictions légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l'indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l'indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l'indisponibilité ;

décide que s'il s'agit d'abondement réalisé sous forme d'actions gratuites dans le cadre d'opérations d'actionnariat salarié décidé par le Conseil d'administration au bénéfice d'une majorité de salariés du Groupe et/ou dans le cadre de plans mondiaux, ces attributions ser ont faites sans conditions de performance et ne seront pas décomptées du plafond ci -dessous défini, mais s'imputeront sur le plafond défini à la huitième résolution ;

-dessous défini, mais s'imputeront sur le plafond défini à la huitième résolution ; décide que les actions pouvant être attribuées au titre de la présente résolution pourront être acquises par la Société dans le cadre du programme de rachat autorisé par l'Assemblée générale au titre de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ;

22-10-62 du Code de commerce ; décide que le nombre total d'actions existantes attribuées gratuitement en application de la présente ré solution ne pourra dépasser 0,96 % du capital social à la date de la présente Assemblée générale, à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le nombre d'actions à émettre au titre des ajustements à effectuer pour préserver, conformément aux dispositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations des plans prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits des bénéficiaires ;

décide que, conformément à la loi :

o l'attribution gratuite des actions à leurs bénéficiaires deviendra défini tive au terme d'une période d'acquisition dont la durée ne pourra pas être inférieure à celle exigée par les dispositions légales applicables au jour de la décision d'attribution (soit, à ce jour, un an) ;

o les actions définitivement acquises seront soumises, à l'issue de la période d'acquisition susmentionnée, à une obligation de conservation déterminée par le Conseil d'administration et dont la durée ne pourra être inférieure à celle exigée par les dis positions légales applicables au jour de la décision d'attribution (soit, à ce jour, la différence entre une durée de deux ans et la durée de la période 2300209 Page 4 10 mars 2023 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 30 d'acquisition qui sera fixée par le Conseil d'administration), étant précisé que le Conseil d'administration pourra décider d 'attribuer gratuitement, sans obligation de conservation, des actions dont la période d'acquisition aura été fixée à une durée d'au moins deux ans (selon les dispositions légales applicables à ce jour) ; étant précisé que l'acquisition définitive des actions attribuées gratuitement et la faculté de les céder librement interviendront néanmoins avant l'expiration de la période d'acquisition ou, le cas échéant, de l'obligation de conservation, en cas d'invalidité du bé néficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégo rie prévue à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas

équivalent à l'étranger ;

décide que la Société pourra procéder, le cas échéant, aux ajustements du nombre d'actions attribuées gratuitement nécessaire s à l'effet de préserver les droits des bénéficiaires, en fonction des éventuelles opérations portant sur le capital ou les capitaux propres de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attributi on gratuite d'actions aux actionnaires, d'émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé aux acti onnaires, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves, de primes d'émission ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, de modification de la répartition des bénéfices par la création d'actions de préférence ou de toute autre opération portant s ur les capitaux propres ou sur le capital (y compris en cas d'offre publique et/ou en cas de changemen t de contrôle). Il est précisé que les actions attribuées en application de ces ajustements seront réputées attribuées le même jour que les actions initialement attribuées ;

prend acte du fait que la présente résolution a un objet différent de la dixième résolution soumise à la présente Assemblée générale et que, par conséquent, ces résolutions, sous réserve de leur adoption, coexisteront, chacune étant en vigueur indépendamment de l'au tre jusqu'à son expiration ou son remplacement ;

prend acte du fait que, dans l'hypothèse où le Conseil d'administration viendrait à faire usage de la présente délégation, il informera cha que année l'Assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225 -197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 dudit Code ;

-197-1 à L. 225-197-3 du Code de commerce, dans les conditions prévues par l'article L. 225-197-4 dudit Code ; fixe à trente-huit (38) mois, à compter de la date de la présente Assemblée générale, la durée de validité de cette délégation ;

trente-huit (38) mois, à compter de la date de la présente Assemblée générale, la durée de validité de cette délégation ; prend acte du fait que cette délégation prive d'effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet, c'est-à-dire toute délégation de compétence dont l'objet est de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes au profit des membres du personnel salarié ou de certains d'entre eux ; en ce compris l'autorisation donnée par la seizième résolution de l'Assemblée générale du 11 mai 2022, pour sa partie non utilisée. Dixième résolution (Autorisation conférée au Conseil d'administration pour une durée de 38 mois à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes (« AGA »), dans la limite de 0,04 % du capital au bénéfice du Président-Directeur général, seul dirigeant mandataire social) - Connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires , conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1et suivants du Code de commerce et L. 22-10-59et L. 22-10-60du Code de commerce : autorise le Conseil d'administration à procéder, en une ou plusieurs fois, à des attributions gratuites d'actions exista ntes, au profit du dirigeant mandataire social de la Société tel que visé au paragraphe II de l'article L. 225-197-1 du Code de commerce, dans les conditions ci -après ;

225-197-1 du Code de commerce, dans les conditions ci -après ; décide que l'attribution définitive des actions attribuées gratuitement au profit du dirigeant mandataire social sera notamment soumise en totalité à l'atteinte de conditions de performance fixées par le Conseil d'administration ;

décide que le nombre total d'actions de performance attribuées gratuitement en application de la pr ésente résolution ne pourra représenter plus de 0,04 % du capital à la date de la présente Assemblée générale, à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le nombre d'a ctions à émettre au titre des ajustements à effectuer pour préserver, conformément aux disp ositions légales et réglementaires et, le cas échéant, aux stipulations de plans prévoyant d'autres modalités de préservation, les droits du dirigeant mandataire social ;

décide que les actions pouvant être attribuées au titre de la présente résolution po urront être acquises par la Société dans le cadre du programme de rachat autorisé par l'Assemblée générale au titre de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ;

22-10-62 du Code de commerce ; décide que l'attribution desdites actions à son bénéficiaire deviendra définitive au terme d 'une période d'acquisition dont la durée sera fixée par le Conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure à trois ans, suivie, le cas échéant, d'une obligation de conser vation des actions dont la durée sera fixée par le Conseil d'administration ;

décide que l'acquisition définitive des actions de performance attribuées gratuitement et la faculté de les céder librement i nterviendront avant l'expiration de la période d'acquisition susvisée, ou le cas échéant, de l'obligation de conservation, en cas d'invalidité du bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341 -4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l'étranger ;

-4 du Code de la sécurité sociale, ou cas équivalent à l'étranger ; confère tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre la présente délégation et à l'effet notamment de : prévoir la faculté de suspendre provisoirement les droits à attribution ; fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions, notamment la période d'acquisition m inimale et la durée de conservation requise de chaque bénéficiaire, dans les conditions prévues ci -dessus étant précisé que s'agissant des actions octroyées gratuitement aux mandataires sociaux, le Conseil d'administration doit, soit (a) décider que les ac tions octroyées gratuitement ne pourront être cédées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit (b) fixer la quantité d'actions octroyées gratuitement qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions ; constater les dates d'attribution définitives et les dates à partir desquelles les actions pourront être librement cédées, co mpte tenu des restrictions contractuelles et légales ; inscrire les actions attribuées gratuitement sur un compte nominatif au nom de leur titulaire, mentionnant l'indisponibilité et la durée de celle-ci, et de lever l'indisponibilité des actions pour toute circonstance pour laquelle la réglementation applicable permettrait la levée de l'indisponibilité ; 2300209 Page 5 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer THALES SA published this content on 10 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 March 2023 14:14:08 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur THALES 15:25 Thales : AGM 10 May 2023 - Convening notice - BALO 10 March 2023 (in French only) PU 15:15 Thales : AGM 10 mai 2023 - Avis de réunion - BALO 10 mars 2023 PU 09:10 Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Vendredi 10 mars 2023 AO 09/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 10 mars 2023 AO 09/03 Exail Technologies pilote le projet QKISS AO 09/03 Dassault Aviation parmi les plus fortes hausses du SRD à la clôture du jeudi 9 mars 202.. AO 09/03 Dassault Aviation, plus forte hausse du SBF 120 à la clôture du jeudi 9 mars 2023 - AO 09/03 Thales, plus forte hausse du CAC 40 à la clôture du jeudi 9 mars 2023 AO 09/03 Thales : en vert, un broker en soutien CF 09/03 Thales Alenia Space signe un contrat portant sur le projet EuroHAPS AO Recommandations des analystes sur THALES 09/03 Thales : en vert, un broker en soutien CF 09/03 Thales : Oddo ajuste son objectif de cours CF 08/03 Thales : Oddo maintient sa recommandation CF