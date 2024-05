Question n°1a: Pourriez-vous rappeler vos objectifs de décarbonation à horizon court, moyen et long termes sur vos trois scopes (en valeur absolue et en intensité) ?

Concevoir et produire de façon responsable et durable par :

Parmi ces actions, celles nécessitant des investissements ont été réalisées en combinant performance industrielle et climatique sans qu'il soit possible de dissocier ces investissements des autres coûts. C'est le cas par exemple des regroupements de personnels sur des sites plus performants énergétiquement parlant (opérations réalisées par soucis d'efficacité industrielle) ; ou des opérations de remplacement d'installations en fin de vie (systèmes de

Les objectifs du Groupe fixés en 2019 pour 2023, et revus en 2021, ont été atteints grâce aux différentes actions mises en œuvre lors des renouvellements d'installations et du déploiement de nouvelles politiques d'entreprise. Celles-ci ont vocation à se poursuivre à court et moyen- terme :

Ils sont en revanche susceptibles d'être intégrés à la stratégie de long-terme. Dans cette optique, Thales a lancé une étude avec une tierce partie pour évaluer les émissions évitées au travers de ses produits et services à l'intérieur et à l'extérieur de sa chaine de valeur.

S'agissant des actions à long-terme, outre la poursuite des actions décrites ci-dessus, le Groupe identifiera les émissions résiduelles non réductibles des Scopes concernés et les solutions de compensation correspondantes.

En outre, un programme visant à réduire l'empreinte biodiversité des opérations directes du Groupe (à l'exclusion de la chaîne de valeur) a été récemment lancé : il comprend une phase de diagnostic écologique par un expert et une phase de définition de plan d'actions en faveur de la biodiversité répondant aux enjeux locaux. En 2024, il est prévu que cinq sites pilotes mettent en place ce programme et, à échéance 2030, celui-ci couvrira 75 sites industriels du Groupe.

Fin 2022, afin de s'inscrire dans les démarches internationales, une étude qualitative a été réalisée grâce à l'outil ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), afin d'évaluer les dépendances et les impacts des activités du Groupe et de sa chaîne de valeur vis-à-vis de la biodiversité.

Question n°2a: Avez-vous réalisé un travail d'évaluation, de suivi et de réduction de vos dépendances et de vos risques, d'une part, de votre empreinte, d'autre part, mais aussi de vos opportunités (investissement dans des projets à impact net positif sur la nature, services en faveur de la biodiversité, etc.) en lien avec la biodiversité et la nature ? Cette évaluation est- elle à jour et couvre-t-elle bien l'ensemble de votre chaîne de valeur (opérations directes, amont et aval) ? Dans le cas où celle-ci ne couvrirait qu'une partie de votre chaîne de valeur, envisagez-vous d'étendre le périmètre de cette évaluation ? Si non, pourquoi ?

Question n°1c: Sur quel(s) scénario(s) de référence votre stratégie de décarbonation est- elle basée (sur les trois scopes) ? Est-elle alignée sur un scénario 1,5 °C ? Est-elle validée par un tiers indépendant (SBTi, ACT-ADEME…) ? Merci d'indiquer le nom du ou des scénario(s) et la ou les organisation(s) de référence (par exemple, AIE, GIEC, etc.).

A plus long-terme, comme indiqué dans la réponse à la question n°1a, des solutions de compensation des émissions résiduelles non réductibles pourraient devoir être recherchées pour atteindre l'objectif Net Zéro en 2040.

Des études sont en cours pour identifier et prioriser les investissements nécessaires à la satisfaction en France des exigences réglementaires relatives à l'efficacité énergétique et à l'accélération du déploiement des énergies renouvelables.

Réponse : Comme indiqué dans les réponses aux questions 2a et 2b ci-dessus, le Groupe poursuit ses travaux sur la définition d'objectifs externes en matière de préservation de la biodiversité ; les résultats de ces travaux permettront d'apprécier la pertinence d'y intégrer ou non des objectifs basés sur la science (type SBTN).

Réponse : Comme indiqué dans les réponses aux questions 2b et 2c ci-dessus, les enjeux de biodiversité ne font pas partie de ceux évalués comme matériels dans l'analyse de double matérialité de la CSRD (Voir Document d'Enregistrement Universel 2023, § 5.1.6, p. 152), mais le Groupe étudie l'opportunité de s'appuyer sur des référentiels de reporting sur la nature tels que celui porté par la TNFD - Taskforce on Nature-related Financial Disclosure.

Question n°2d :A ce jour, votre société ne s'est pas encore engagée à utiliser le cadre de reporting sur la nature porté par la TNFD - Taskforce on Nature-related Financial Disclosure. Face à l'érosion rapide de la biodiversité, nous souhaitons encourager l'adoption des meilleures pratiques de transparence pour que les entreprises rendent compte de leurs impacts, dépendances, risques et opportunités liés à la Nature. Pourriez-vous donner les raisons pour lesquelles votre société n'a pas adhéré à ce cadre de reporting, et pouvez-vous vous engager auprès des actionnaires à adhérer à cette initiative à un horizon proche ? A défaut, allez-vousrendre-compte de la biodiversité dans le cadre de la directive européenne CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, en tant que sujet matériel pour votre entreprise ?

Question n°2c: Publiez-vous ou envisagez-vous de publier des indicateurs quantitatifs pour rendre compte des risques et des opportunités que la biodiversité fait courir ou offre à votre société (valeur des actifs, passifs, revenus et dépenses considérés comme vulnérables aux risques liés à la nature, CAPEX, financements ou investissements consacrés aux opportunités liées à la nature...) ? Si oui, lesquels et vous fixez-vous des objectifs ? Justifiez le choix de ces indicateurs. Si non, pourquoi ?

Les premiers constats issus de ces travaux contribuent déjà à structurer la politique du Groupe en matière de préservation de la biodiversité et il est envisagé de publier, à l'issue de ceux-ci, les résultats et l'analyse des dépendances et impacts dans ce domaine. En fonction de leurs conclusions, le Groupe s'appuiera sur des cadres volontaires pour la définition d'objectifs externes de préservation de la biodiversité. A cet effet, le Groupe étudie l'opportunité de s'appuyer sur des référentiels de reporting sur la nature tels que celui porté par la TNFD - Taskforce on Nature-related Financial Disclosure.

Thales réduit les risques aval de ses activités sur l'économie circulaire par la durée de vie de ses produits, dont certains vont jusqu'à plus de 30 ans. Ceci est rendu possible par des capacités d'upgrade matériel et logiciel permettant de conserver des performances au meilleur niveau tout au long de cette durée de vie, tout en limitant l'impact sur les ressources. Thales utilise également les technologies les plus performantes, comme la fabrication additive par exemple, pour optimiser ses conceptions et limiter la consommation des ressources. En revanche, il n'est pas possible d'individualiser dans ces capacités et technologies employées les coûts spécifiquement dédiés à l'économie circulaire. S'agissant du développement des nouveaux produits, il est également difficile de distinguer les montants spécifiquement dédiés

une réduction absolue de consommation d'énergie de 13,6% entre 2018 et 2023, et de

En ce qui concerne les risques amont liés à l'économie circulaire, Thales a dû s'adapter aux tensions sur l'approvisionnement liées au contexte sanitaire et géopolitique international, notamment dans les domaines des cartes électroniques, des matières premières ou de l'énergie. Cela s'est fait en anticipant les négociations d'achats pour sécuriser les prix et les livraisons en 2024, en donnant aux fournisseurs une visibilité de 12 à 18 mois et en diversifiant les sources d'approvisionnement. A cette occasion, Thales a négocié des contrats à long terme de fourniture d'électricité renouvelable et mis en place une démarche de sobriété qui a conduit

Question n°3b: Quels sont les risques identifiés par l'entreprise liés aux ressources, les coûts induits et le montant des CAPEX et OPEX en faveur de l'économie circulaire ?

Concernant la prise en compte des évolutions de la réglementation environnementale, le Groupe assure une veille réglementaire internationale permanente et s'appuie sur les organismes professionnels pour identifier et anticiper les interdictions et restrictions relatives aux substances dangereuses. Cela peut être illustré par les travaux menés depuis 2013 pour la substitution des chromates pour lesquels plus de 13 M€ ont été engagés. Parmi les autres substances actuellement placées sous surveillance active, on peut mentionner le plomb, les PFAS, le cadmium et le bisphénol A. Pour plus de détails sur ce sujet, voir Document d'Enregistrement Universel 2023, § 5.2.5.3, p. 165 à 166.

Question n°3c: Quelles sont les actions clés mises en place par l'entreprise pour circulariser son modèle d'affaires ? Quelle part du chiffre d'affaires cela représente-t-il ?

Réponse :

En complément de la réponse à la question 3a, on peut citer la création d'une instruction

éco-conception dans l'ingénierie » qui définit les rôles et les règles fondamentales à prendre en compte au cours des différentes phases du développement. Enfin, un réseau de plus de 100 éco-référents, animé par l'ingénierie groupe, a été déployé dans les Centres de Compétences Ingénierie du groupe.

Des challenges internes sont aussi mis en place pour mobiliser les collaborateurs. On peut citer, pour 2023, le concours interne « Frugal by design » qui a vu plus de 60 projets soumis, dont six ont été retenus pour présentation finale devant un jury présidé par le Chief Technical Officer et le Senior Vice-Président de l'Ingénierie du Groupe, ainsi que le prix de la « Green initiative » qui récompense la meilleure initiative en faveur de la réutilisation de matériel professionnel et du renforcement de l'économie circulaire à travers le Groupe.

Social

Thème n°4 : intégration des représentations du personnel & environnement

Question n°4a: En France, la loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 et l'accord national interprofessionnel (ANI) sur la transition écologique et le dialogue social du 11 avril 2023 ont étendu les prérogatives environnementales du CSE et renforcé le rôle des représentants de proximité. Au cours des douze derniers mois, quelles initiatives sont susceptibles d'illustrer significativement une évolution dans le fonctionnement de ces instances au sein de votre groupe suite à ces dispositions ?

Réponse :

Le fonctionnement des instances représentatives du personnel intègre la mise en œuvre des dispositions de la loi « Climat et résilience » et accompagne ainsi l'association croissante des partenaires sociaux aux réflexions et actions du Groupe dans le domaine environnemental. A titre d'exemple:

La question de la transition écologique a été intégrée aux processus sociaux relatifs notamment aux transferts de site, déménagement et regroupement d'activités.

A travers la Note annuelle de cadre des Négociations annuelles Obligatoires, le Groupe a rappelé l'engagement que des négociations sur la mobilité verte soient conduites dans toutes les entités, soit dans le cadre des NAO, soit dans le cadre de négociations spécifiques.

Fin 2023, le Conseil paritaire de pilotage de l'épargne salariale Groupe a conduit un appel d'offre visant à intégrer un fond à Impact au PEG et au PERECO (voir Question 7).

Ce fonds est centré sur les enjeux climatiques et de décarbonation. L'appel d'offre s'est conclu au premier trimestre 2024 ; les processus sociaux - notamment de consultation des Instances de Représentation du Personnel - et AMF



