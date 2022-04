Thales : ARABSAT investit dans les technologies satellitaires d'avant-garde en commandant à Thales Alenia Space un satellite reconfigurable en orbite

Riyad, le 29 avril 2022 - ARABSAT, premier opérateur satellite régional au Moyen-Orient et en Afrique, et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont signé un contrat portant sur la fabrication d'ARABSAT-7A, un satellite totalement flexible et reconfigurable en orbite, basé sur la plateforme Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) de Thales Alenia Space.

Avec ce contrat, ARABSAT rejoint le club exclusif des opérateurs de satellites géostationnaires ayant adopté cette technologie révolutionnaire pour développer ses activités et accélérer sa transition des satellites géostationnaires traditionnels à répéteurs transparents (« bent pipe ») aux satellites définis par logiciel hautement agiles et adaptables en orbite, promis à révolutionner l'industrie des Geosatcoms. En effet, la plateforme Space Inspire permettra la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications d'ARABSAT-7A, l'ajustement instantané en orbite à la demande de connectivité à large bande, et la diffusion vidéo haute performance, tout en maximisant l'utilisation des ressources du satellite.

ARABSAT-7A rejoindra ARABSAT-6A et -5A sur la position orbitale phare de 30.5°E. Il remplacera la majeure partie de la capacité en bandes C et Ku du satellite ARABSAT-5A qui arrive en fin de vie, afin d'assurer une transition totalement transparente pour les clients et partenaires actuels. Il offrira également une grande capacité haut débit en bande Ku pour permettre à ARABSAT de développer son portefeuille de produits et services sur plusieurs marchés verticaux au Moyen-Orient, en Afrique et dans certaines régions d'Europe.

« A l'issue d'un long et rigoureux processus d'évaluation des différents produits actuellement disponibles sur le marché, ARABSAT a décidé d'adopter la plateforme Space Inspire de Thales Alenia Space, un partenaire de confiance avec qui nous travaillons depuis plus de quatre décennies dans le cadre de plusieurs programmes. Ce programme s'inscrit en droite ligne de la nouvelle stratégie de transformation d'ARABSAT, qui vise à se rapprocher de ses clients fidèles pour assurer une croissance durable pour l'activité satcom dans la région, ainsi qu'à s'associer aux gouvernements et entreprises de plusieurs pays pour combler la fracture numérique en supprimant les zones blanches, et apporter ainsi prospérité économique et désenclavement des communautés isolées » a déclaré Badr N. Alsuwaidan, CEO par intérim d'ARABSAT.

« Je salue la signature de ce contrat avec ARABSAT, qui ouvre un nouveau chapitre dans la collaboration de longue date entre nos deux entreprises », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space. « Nous sommes très fiers de contribuer au développement d'ARABSAT dans la région MENA en lui fournissant notre toute nouvelle solution totalement reconfigurable en orbite. Ce nouveau succès reflète l'expertise technologique de Thales Alenia Space et confirme que notre ligne de produits Space Inspire, également soutenue par les agences spatiales européenne et française, répond parfaitement à l'évolution des besoins du marché en termes d'agilité et de flexibilité. »

Fondé en 1976 par les 21 états membres de la Ligue arabe, Arabsat répond aux besoins croissants du monde arabe depuis plus de 45 ans, opérant depuis son Siège de Riyad, en Arabie saoudite, et deux stations sol de contrôle à Riyad et Tunis. Considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs opérateurs de satellites au monde, ainsi que le premier fournisseur de services satellitaires dans le monde arabe, il diffuse plus de 500 chaînes de télévision, 200 stations de radio, des réseaux de télévision payante et une grande variété de chaînes HD auprès de dizaines de millions de foyers dans plus de 80 pays à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. ARABSAT dessert notamment plus de 170 millions de téléspectateurs dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) depuis sa position orbitale phare de 26°E. Exploitant une flotte en expansion de satellites propriétaires sur les positions 20°E, 26°E, 30.5°E et 39°E, ARABSAT est le seul opérateur satellite de la région MENA à offrir la gamme complète des services de diffusion, télécommunications et connectivité à large bande.

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

