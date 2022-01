Thales : AVIOBOOK va numériser les opérations de 3 nouvelles compagnies aériennes

AVIOBOOK va numériser les opérations de 3 nouvelles compagnies aériennes 12/01/2022 Partager cet article Facebook

AVIOBOOK renforce sa position de leader du marché de l'Electronic Flight Folder en signant un record de 3 contrats à l'automne 2021.

En dépassant ainsi les 2 600 aéronefs qui utilisent sa suite d'applications, AVIOBOOK franchit un cap important de sa croissance et de son développement.

Malgré les difficultés économiques du secteur de l'aéronautique en raison de la pandémie de Covid-19, AVIOBOOK prouve combien sa suite d'applications robuste et fiable apporte des bénéfices concrets aux compagnies aériennes du monde entier. L'entreprise se positionne comme la solution pratique en matière de logiciel EFB à l'appui des compagnies aériennes pour la reprise post-pandémie.

Au total, ce sont plus de 300 nouveaux appareils qui seront équipés des solutions AVIOBOOK, pour 3 nouveaux clients. En Inde, la compagnie low-cost IndiGo, la plus importante du pays en parts de marché, a choisi AVIOBOOK à l'appui de sa flotte de plus de 270 avions. Deux membres du groupe Indigo Partners, JetSMART en Amérique du Sud et Lynx Air au Canada, voient eux aussi en AVIOBOOK un partenaire solide au service de leurs ambitieux plans de développement.

S'appuyant sur plus de dix ans d'expertise, AVIOBOOK est une solution fiable qui se distingue par sa large intégration en back-office et l'importance de ses fonctionnalités orientées utilisateurs. L'expérience d'AVIOBOOK dans le développement de solutions modulables et souples, déjà mises en œuvre pour plus de 60 compagnies aériennes dans le monde, a été déterminante dans la réussite de ces projets.

C'est avec fierté qu'AVIOBOOK accueille aujourd'hui IndiGo, JetSMART et Lynx Air au sein de sa communauté.

À propos d'IndiGo

IndiGo est l'une des compagnies à bas coûts qui connaît l'expansion la plus rapide au monde. Sa philosophie est simple : proposer des tarifs toujours abordables, des vols ponctuels, et garantir propreté, courtoisie et tranquillité à ses passagers. Avec une flotte de plus de 275 appareils, la compagnie opère plus de 1500 vols quotidiens desservant 71 destinations nationales et 24 destinations internationales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.goIndiGo.in, et aussi sur Facebook,Twitter et Instagram.

À propos de JetSMART

Fondée en 2016, JetSMART est une compagnie ultra-low-cost opérant principalement au Chili et en Argentine. L'entreprise exploite une flotte de 20 Airbus A320, et a passé commande de 79 A320 supplémentaires. En essor constant, son réseau couvre 33 destinations, sur des itinéraires peu desservis par la concurrence.

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), anciennement Enerjet, est la toute nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada. Basée à Calgary, Lynx s'est donné pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à ses prix bas, à sa flotte de Boeing 737 flambant neufs et à son excellent service à la clientèle. Lynx est une compagnie aérienne canadienne privée qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le paysage du transport aérien au Canada.

À propos d'AVIOBOOK, entreprise du groupe Thales

Acquise par le groupe Thales en 2016, AVIOBOOK a conservé son agilité et sa réactivité de start-up tout en bénéficiant du soutien d'un leader mondial de l'avionique, des télécommunications et de la cybersécurité, étayé par une expérience unique en matière de conception et de déploiement de solutions numériques sûres et robustes.

La ligne des produits AVIOBOOK a continué de s'étoffer, et offre notamment la principale solution dont dispose aujourd'hui le secteur aéronautique en matière de sacoche de vol électronique (EFB) utilisée par plus de 60 compagnies dans le monde. Proposant à ses clients des solutions intelligentes et intégrées, AVIOBOOK garantit une efficacité opérationnelle accrue et une prise de décision plus rapide. Après plus de dix ans d'innovations, AVIOBOOK est plus que jamais déterminé à tirer parti de la puissance des données, avec des designs intuitifs conçus pour faciliter les opérations des compagnies aériennes.