Thales : Alenia Space à bord du « On-Orbit Servicing »

Thales Alenia Space, JV entre Thales (67%) et Leonardo (33%), et ses partenaires ont été sélectionnés par la Commission européenne pour mener le programme Eross Iod (European Robotic Orbital Support Services) dédié aux services en orbite ou "On-Orbit Servicing". Ce programme européen Horizon vise à déployer des technologies avancées de robotique spatiale pour rendre l'utilisation de l'espace plus durable, en prolongeant la durée de vie en service des satellites, en améliorant leurs performances et en réduisant les débris spatiaux.



Compte tenu du nombre chaque jour plus important de satellites en orbite et d'un accès facilité à l'espace pour répondre aux besoins de la population sur terre – de la géolocalisation à la connectivité, en passant par la météorologie et la surveillance environnementale –, Thales Alenia Space développe actuellement des missions intelligentes destinées à soutenir l'exploitation des satellites directement en orbite, afin d'étendre leur durée de vie opérationnelle, de limiter les débris spatiaux et de mieux gérer les flottes actuelles et futures.



Les véhicules spatiaux de service en orbite représentent un véritable changement de paradigme pour le secteur spatial : les futurs systèmes pourront être entretenus en orbite et continuer d'évoluer dans le temps. Les satellites du futur pourront ainsi être conçus d'une manière complètement différente.



Ces véritables " dépanneurs de l'espace " offriront ainsi un surcroît d'évolutivité et de flexibilité aux systèmes de demain. Le programme Eross Iod fait actuellement l'objet d'une demande de financement et devrait débuter en janvier 2023.