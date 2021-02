Thales Alenia Space construira une constellation pour Telesat pour 3 milliards

Paris (awp/afp) - Le groupe canadien Telesat a chargé Thales Alenia Space de construire sa future constellation de 298 satellites de télécommunications en orbite basse, un contrat "historique" d'environ 3 milliards de dollars américains, ont annoncé mardi les deux groupes.

Les premiers satellites de cette constellation baptisée "Lightspeed" ("vitesse de la lumière") "doivent être lancés dans à peu près deux ans (...) et les services commerciaux débuter au deuxième semestre 2023", affirme Telesat dans un communiqué.

Les derniers lancements auront lieu en 2025, mais "nous serons en mesure de fournir un service global complet en 2024", selon Dan Goldberg, PDG de Telesat.

Le coût total du projet pour l'opérateur canadien est de 5 milliards de dollars, a-t-il confié à l'AFP.

Thales Alenia Space, coentreprise entre le français Thales (67%) et l'italien Leonardo (33%) l'a emporté à l'issue d'un appel d'offres lancé en 2017 auquel l'européen Airbus participait également.

Opérateur depuis 51 ans de satellites géostationnaires, ces énormes engins couvrant une zone du monde donnée depuis une altitude de 36.000 kilomètres, Telesat se lance à son tour dans les constellations en orbite basse pour profiter des besoins toujours croissants en connexion internet à haut débit.

D'un poids unitaire de 700 kilogrammes, contre plusieurs tonnes pour les géostationnaires, les 298 satellites positionnés sur des orbites polaires et inclinées comprises entre 1.015 et 1.325 kilomètres d'altitude permettront une latence -c'est-à-dire le temps nécessaire à des données pour être reçues par le destinataire- bien plus faible que des satellites géostationnaires, une condition essentielle pour une connexion à haut débit.

Lightspeed va "offrir le même type de performances que les réseaux terrestres par fibre optique, à un coût abordable, et ce à l'échelle mondiale", a expliqué à l'AFP Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space.

La constellation de Telesat vient s'ajouter aux nombreux projets en orbite basse, telles que Starlink de l'américain SpaceX ou Oneweb, repris par le gouvernement britannique et l'indien Bharti après sa faillite l'an passé.

afp/lk