Thales Alenia Space crée un centre d'excellence numérique au Luxembourg et renforce sa présence en Europe 01/09/2021 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Luxembourg, le 1er septembre 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ouvre son centre d'excellence numérique au Luxembourg. Soutenue par le ministère de l'Économie du Luxembourg et par l'Agence Spatiale Luxembourgeoise (ASL), cette initiative est alignée avec la stratégie spatiale et numérique luxembourgeoise et contribuera à dynamiser l'écosystème local.

Ce nouveau centre, Thales Alenia Space au Luxembourg, se concentrera sur le développement de solutions numériques très innovantes pour les produits spatiaux de télécommunication, d'observation et de navigation. Il s'appuiera sur les technologies du big data, de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité pour relever les défis de systèmes satellitaires complexes, tout en recherchant l'excellence en termes d'expérience utilisateur.

L'une des premières missions de ce centre sera de contribuer au développement de la ligne de produits satellitaire Space Inspire de Thales Alenia Space, permettant la reconfiguration des missions de télécommunications en orbite dans le cadre du projet « Novacom II » qui s'inscrit dans le programme de recherche et développement ARTES de l'ESA. Les travaux du centre porteront également sur les jumeaux numériques, les solutions numériques pour une meilleure préparation et exploitation des données d'observation de la Terre, les moteurs de valorisation de données...

Le centre numérique de Thales Alenia Space est conçu et organisé selon le modèle, l'environnement de travail et les pratiques éprouvées de la Digital Factory de Thales, dédiée à l'accélération de la transformation digitale de Thales et de ses clients.

Ce nouveau centre numérique sera formé d'experts spécialistes des technologies numériques qui travailleront en mode agile - design thinking, lean start-up - pour co-développer des produits softwares innovants en collaboration avec les futurs utilisateurs.

« Ce centre d'excellence numérique au Luxembourg est une nouvelle avancée dans la stratégie de transformation digitale de Thales Alenia Space qui vise à accélérer la mutation de l'industrie spatiale vers des solutions numériques et à favoriser l'innovation digitale et les partenariats dans tous les domaines spatiaux : télécommunications, observation, navigation et exploration», a déclaré Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia Space.

À propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel.: +33 (0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com