Thales : Alenia Space et Avio signent avec l'Agence spatiale européenne le contrat de développement de Space Rider

Une avancée majeure pour le véhicule de rentrée atmosphérique européen

Space Rider est le système de transport spatial réutilisable européen de nouvelle génération dédié à l'orbite basse

Turin, le 9 décembre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) Leonardo (33 %), et Avio en tant que co-contractant, ont signé un contrat avec l'Agence Spatiale Européenne (ESA) portant sur le développement du système de transport automatisé et réutilisable Space Rider, conçu pour être lancé par le nouveau lanceur léger Vega C et déployé en orbite basse. La valeur totale du contrat est de 167 millions d'euros.

Space Rider offrira à l'Europe son propre système de transport spatial entièrement autonome, compétitif, et réutilisable pour des missions non habitées et un accès « aller-retour » régulier à l'orbite basse. Il sera utilisé pour transporter une variété de charges utiles sur différentes altitudes et inclinaisons en orbite basse.

Conçu comme une plateforme orbitale autonome, Space Rider sera capable de rester jusqu'à deux mois en orbite et de revenir se poser sur Terre avec une précision de 150 mètres à l'issue d'une rentrée atmosphérique effectuée en toute sécurité. Le module de rentrée pourra être récupéré avec sa charge utile, reconfiguré et réutilisé pour un maximum de six missions.

À la tête d'un consortium d'entreprises européennes, de centres de recherche et d'universités, Thales Alenia Space est responsable du développement du module de rentrée atmosphérique - la composante la plus critique de ce projet lui-même dérivé du démonstrateur IXV (Intermediate eXperimental Vehicle). IXV est une petite navette expérimentale testée en 2015, construite en Italie et soutenue par l'Agence Spatiale Italienne ASI. Avio est chargé du système de propulsion et du module de service largable. Space Rider sera lancé à bord du lanceur léger Vega C développé par Avio pour l'Agence Spatiale Européenne.

Massimo Claudio Comparini, Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space a déclaré : « Pour l'Europe, Space Rider ouvrira la voie à une utilisation plus accessible et agile de l'espace en orbite basse, et le contrat signé ce jour souligne une fois de plus le rôle majeur de Thales Alenia Space en matière de systèmes de rentrée atmosphérique, en combinant les capacités des plateformes satellitaires autonomes en orbite avec la réutilisation. Il marque également une étape clé pour l'industrie spatiale européenne dans le domaine des technologies à haute valeur ajoutée. Thales Alenia Space maîtrise l'ensemble des technologies nécessaires à l'exploration de la Lune, de Mars et de l'espace lointain, et ce nouveau contrat illustre parfaitement la capacité de l'entreprise à étendre son expertise à de futures applications dans le domaine des vols point-à-point, des avions spatiaux et même du tourisme spatial. Ce leadership issu de notre site de Turin, associé au soutien fort et décisif de la part des institutions italiennes, place le pays à la pointe de l'économie spatiale et stimulera les opportunités de développement significatives offertes par le domaine spatial ».

«Space Rider est un système unique qui ouvre les capacités et les utilisations du lanceur Vega également vers les activités de missions orbitales prolongées et au retour sur Terre depuis l'espace. De nombreuses autres applications sont possibles à partir de cette plateforme, telles que les activités de maintenance en orbite. Nous sommes heureux de poursuivre ce projet futur fascinant avec Thales Alenia Space et avec le soutien des agences spatiales italienne et européenne », a déclaré Giulio Ranzo, Président Directeur Général d'Avio.

A propos de la mission

Le système Space Rider, dont le lancement est prévu en 2023 à bord d'un lanceur léger Vega C depuis le port spatial de l'Europe, en Guyane française (CSG), affiche une longueur de 9,7 m, une masse au lancement de 2430 kg et une capacité d'emport de 600 kg de charge utile dans une soute de 1,2 m3. Ce véhicule de rentrée atmosphérique atteindra la vitesse de Mach 28 à 90 km d'altitude et pourra supporter une température maximale de plus de 1400 °C au niveau de la pointe avant. Un parachute subsonique s'ouvrira à 16 km d'altitude à environ Mach 0,73, afin de freiner le véhicule jusqu'à 50 m/s. La phase finale de descente s'effectuera à l'aide d'une aile parachute (parafoil) qui assurera à la fois la gestion de l'énergie cinétique et l'aérofreinage lors de l'arrondi pour limiter la course à l'atterrissage.

