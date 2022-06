Thales Alenia Space et Telespazio signent un avenant au contrat de développement du système de télécommunications SICRAL 3 avec le Ministère italien de la Défense 17/06/2022 Thales Alenia Space Space Alliance Telecommunications Partager cet article Facebook

Ce satellite garantira la continuité des services de communications par satellite du ministère italien de la Défense

Rome, le 17 juin 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), et Telespazio, société conjointe entre Leonardo (67 %) et Thales (33 %), ont signé un contrat avec le Ministère italien de la Défense1 portant sur la poursuite du développement du système de télécommunications sécurisées par satellite SICRAL 3 et du segment sol associé. Ce nouveau contrat, qui couvre la phase D2 de développement, s'inscrit dans le prolongement d'un processus complexe qui a débuté avec les phases initiales 0/A et qui s'est poursuivi avec les phases B et C, ainsi que plusieurs phases de mise en œuvre qui aboutiront au lancement de SICRAL 3A d'ici 2026, et de SICRAL 3B dans la foulée.

Le programme italien de système de télécommunications sécurisées et d'alertes avancées SICRAL (Sistema Italiana di Comunicazione Riservente ALlarmi) se compose de deux satellites géostationnaires dédiés aux liaisons stratégiques et tactiques, en appui des opérations militaires à la fois en Italie et à l'étranger. Le nouveau système SICRAL 3 répondra aux besoins de communication et d'interopérabilité des forces armées italiennes, et assurera la continuité des services de télécommunications par satellite déjà en place dans les bandes de fréquences SHF et UHF des satellites SICRAL 1A, 1B et 2. De plus, il élargira la gamme de services possibles avec la disponibilité d'une charge utile en bande Ka, ainsi que d'autres services pour la sécurité, les secours publics et la protection civile.

« Le contrat signé aujourd'hui est le fruit d'une longue et fructueuse coopération entre Thales Alenia Space et le Ministère italien de la Défense », a déclaré Massimo Claudio Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. « Fort de l'expérience acquise dans la conduite de programmes nationaux tels que SICRAL et COSMO-SkyMed, associée à notre expertise en matière de conception et de production de systèmes terrestres et spatiaux, l'industrie spatiale italienne conserve pleinement son leadership dans la fourniture de solutions globales pour les systèmes intégrés à grande échelle. »

« La signature de ce contrat confirme l'importance considérable que le Ministère italien de la Défense accorde à la dimension spatiale, et reflète le niveau d'excellence atteint dans ce domaine par l'industrie transalpine, représentée aujourd'hui par la Space Alliance », a déclaré l'ingénieur et général de corps d'armée Angelo Gervasio, Directeur de la TELEDIFE. « L'industrie italienne a largement démontré son aptitude à produire des systèmes conformes aux exigences complexes de la défense nationale, mais aussi à s'imposer dans un contexte international extrêmement concurrentiel.»

Luigi Pasquali, Coordinateur des Activités spatiales de Leonardo et Président exécutif (CEO) de Telespazio, a déclaré : « Grâce à SICRAL 3, l'Italie et l'OTAN peuvent continuer de compter sur des liaisons satellitaires à la fois sûres et fiables. Leonardo et Thales, par le biais de la Space Alliance, sont très fières de SICRAL, brillant exemple de gestion de programmes spatiaux complexes, et de la collaboration parfaite entre l'industrie et le Ministère de la Défense. En poursuivant ce programme et en élargissant les services fournis, grâce notamment aux nouvelles capacités en bande Ka et IW (Integrated Waveform), le Ministère disposera de la capacité opérationnelle requise et consolidera son partenariat avec l'industrie en matière de services UHF. »

Pour le développement du programme SICRAL 3, les deux entreprises partenaires de la Space Alliance ont constitué un groupement momentané d'entreprises (GME), avec Thales Alenia Space comme mandataire, et Telespazio comme maître d'œuvre.

Plus spécifiquement, Thales Alenia Space est responsable de l'ensemble du système de télécommunications, du segment spatial - y compris de la conception et intégration du système - de la conception, fabrication et intégration des charges utiles innovantes en bandes UHF, SHF et Ka. Le segment spatial de SICRAL 3 se compose de deux satellites géostationnaires : SICRAL 3A et SICRAL 3B. Les éléments innovants de la plateforme à propulsion électrique reposent sur un concept de transfert d'orbite modulaire et autonome basé sur des capteurs et récepteurs GNSS/GPS pour le contrôle de position et d'attitude du satellite. Leonardo fournira les senseurs stellaires qui permettront aux satellites de s'orienter et de maintenir la bonne attitude en orbite, grâce à l'observation des étoiles et à leur reconnaissance par des algorithmes sophistiqués.

Telespazio gèrera le développement du segment sol, qui se caractérise par des éléments hautement innovants et développés en synergie avec les infrastructures SICRAL existantes situées au Centre interarmées de gestion et contrôle (CIGC) de Vigna di Valle et au Centre spatial de Fucino. L'entreprise sera également responsable du lancement, de la mise à poste (LEOP) et des tests de recette en orbite (IOT) des satellites.

Thales Alenia Space et Telespazio ont déjà fourni au Ministère italien de la Défense les deux satellites SICRAL de première génération, SICRAL 1 (aujourd'hui retiré du service) et SICRAL 1B, et le satellite SICRAL 2 de deuxième génération.

À propos de la Space Alliance

La Space Alliance, fondée en 2005, est un partenariat stratégique entre Leonardo et Thales, groupes majeurs de l'industrie spatiale en France et Italie. Elle inclut deux joint-ventures : Telespazio (67 % Leonardo, 33 % Thales) et Thales Alenia Space (67 % Thales, 33 % Leonardo). Les expertises complémentaires de Thales Alenia Space dans les systèmes satellitaires et de Telespazio dans les services associés apportent à la Space Alliance tous les avantages nécessaires pour répondre positivement et efficacement aux besoins du marché, qui sont aujourd'hui extrêmement axés sur les applications relatives aux technologies spatiales. Dans ce scénario, Telespazio et Thales Alenia Space proposent une offre unique s'étendant du domaine des télécommunications à celui de la navigation, en passant par les domaines scientifiques et d'observation, permettant ainsi aux deux entreprises de consolider leurs positions sur les marchés de l'aérospatial, de la défense et de la sécurité.

À propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis. www.thalesaleniaspace.com

À propos de Telespazio

Telespazio est un des leaders mondiaux des services par satellite : de la conception et du développement de systèmes spatiaux à la gestion des campagnes de lancement, du contrôle satellites aux services d'observation de la Terre, des services de communications intégrées aux services de navigation et localisation satellitaire et aux programmes scientifiques. Telespazio joue un rôle majeur sur ces marchés grâce à l'héritage technologique de 60 années d'activité, via le développement de ses propres infrastructures et sa participation dans les principaux programmes spatiaux européens tels que, notamment, Galileo, EGNOS, Copernicus et COSMO-SkyMed. En 2021, Telespazio a réalisé un chiffre d'affaires de 605 millions EUR et compte 3000 employés dans neuf pays. www.telespazio.com

2 La Phase D (Développement) est l'étape durant laquelle les composants sont produits (cette production débutera à l'issue de la phase C) et divers sous-systèmes intégrés.