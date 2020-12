Thales : Alenia Space et Telespazio signent un contrat pour deux nouveaux satellites COSMO-SkyMed de Seconde Génération (CSG)

Ces deux satellites supplémentaires viendront en complément de la constellation d'Observation de la Terre CSG

Rome, le 15 décembre 2020 - La Space Alliance, formée par Thales Alenia Space (67 %Thales, 33 % Leonardo) et Telespazio (67 % Leonardo, 33 % Thales), a signé un contrat avec le ministère de la défense italien et l'Agence spatiale italienne (ASI) permettant de lancer le développement de deux satellites supplémentaires et la mise à niveau des segments sol, soutien logistique et exploitation, afin de compléter la constellation COSMO-SkyMed de Seconde Génération (CSG).

Thales Alenia Space est le chef de file d'un consortium incluant Telespazio et Leonardo dans le cadre du programme CSG. Telespazio est chargé de concevoir et développer le segment sol, y compris les composantes sécuritaires, et de fournir les services logistiques et opérationnels intégrés (ILS&OPS). Leonardo est responsable d'équipements spécifiques destinés aux satellites. Thales Alenia Space est responsable de la conception et du développement des quatre satellites CSG, ainsi que de la conception, de l'intégration et de la mise en service du système de bout en bout.

Leonardo contribue également au programme en fournissant des senseurs stellaires (A-STR) pour l'orientation du satellite, l'assemblage des cellules photovoltaïques ainsi que des équipements de pointe dédiés à la distribution de la puissance électrique à bord des satellites et à l'optimisation de leur efficacité.

Les deux nouveaux satellites, qui seront fabriqués par Thales Alenia Space, parachèvent la constellation et la pleine capacité opérationnelle des services d'observation radar à synthèse d'ouverture (SAR) fournis par les quatre satellites CSG. Ces derniers viendront en remplacement des satellites de première génération, toujours en service au-delà de leur durée de vie contractuelle.

Ces deux satellites supplémentaires assureront la continuité des services de surveillance de la surface de la Terre, afin de répondre aux besoins liés à la sécurité et à la gestion des catastrophes naturelles, en soutenant les activités d'évaluation des dommages et les opérations de secours. Ils s'ajouteront au premier satellite, lancé avec succès en 2019, ainsi qu'au second, lequel est actuellement en cours d'assemblage, d'intégration et de tests (AIT) dans les salles blanches romaines de Thales Alenia Space. Son lancement, à bord de de la fusée Vega-C, est prévu à fin 2021.

Massimo Claudio Comparini, Président-Directeur général de Thales Alenia Space en Italie, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir signé ce contrat, qui permettra de parachever la constellation COSMO-SkyMed de Seconde Génération, d'optimiser la constellation en termes de technologies et de performances, et de conforter le leadership mondial de Thales Alenia Space en matière d'observation radar. Je tiens à remercier chaleureusement l'Agence spatiale italienne ainsi que le ministère italien de la Défense d'avoir pris l'engagement, auprès de l'industrie spatiale nationale, de poursuivre cette ambition. Maintenir la constellation COSMO-SkyMed à la pointe de la technologie grâce à deux nouveaux satellites de seconde génération revêt d'une importance primordiale pour préserver l'avance de notre filière spatiale sur un marché en constante évolution. »

Luigi Pasquali, Président-Directeur général de Telespazio, a déclaré pour sa part : « Nous sommes fiers de confirmer le rôle de Telespazio dans la réalisation d'un tel atout stratégique, et reconnaissants envers l'Agence spatiale italienne et le ministère italien de la Défense pour le contrat des troisième et quatrième satellites CSG. La communauté d'utilisateurs peut être assurée de la continuité opérationnelle du système COSMO-SkyMed et des avantages offerts par les évolutions et le gain de performances des segments spatiaux et sols, grâce à ces deux nouveaux satellites de seconde génération. »

L'objectif du système CSG consiste à fournir à une base d'utilisateurs à la fois civils et militaires des services d'observation de la Terre au travers d'un large éventail de produits issus du capteur SAR dans divers modes d'exploitation : champ étroit, ultra fine résolution et grand champ.

La conception du capteur SAR de seconde génération, combinée à la flexibilité du segment sol, représente une avancée technologique significative pour des systèmes d'observation radar de la Terre, en termes de qualité d'image, de programmation et de versatilité des modes d'acquisition, d'agilité de télédétection, de capacité de rafraîchissement, de traitement et d'exploitation des données images.

La versatilité et l'agilité électronique de la charge utile SAR de la constellation CSG offrira un nouveau mode d'exploitation permettant l'acquisition simultanée de deux zones situées à plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre à la surface de la Terre.

Financé par l'Agence spatiale italienne (ASI) et les ministères italiens de la Défense et de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le programme COSMO-SkyMed est le premier système dual d'observation de la Terre. Ses satellites surveillent la Terre entière depuis l'espace, de jour comme de nuit, quelles que soient les conditions météorologiques, en utilisant des radars haute résolution en bande X. Le programme réunit les meilleures compétences de l'industrie spatiale italienne, Leonardo et ses coentreprises, Thales Alenia Space et Telespazio, ainsi qu'un grand nombre de petites et moyennes entreprises innovantes. En tant que maître d'œuvre, Thales Alenia Space en Italie est responsable de l'ensemble du système, incluant à la fois les segments spatiaux et terrestres. Telespazio a développé le segment sol et héberge le Centre de contrôle de la constellation au Centre spatial de Fucino. Leonardo contribue également au programme en fournissant des suiveurs stellaires pour le positionnement des satellites, des panneaux de cellules photovoltaïques et des unités de distribution et gestion de la puissance électrique. e-GEOS, une société fondée par Telespazio (80 %) et ASI (20 %), est responsable du marketing mondial des produits et services COSMO-SkyMed.

