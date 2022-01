Thales Alenia Space fabriquera les deux satellites à la pointe de la technologie Intelsat 41 et Intelsat 44 12/01/2022 Thales Alenia Space Telecommunications satellites Telecommunications Partager cet article Facebook

Deux satellites basés sur la solution innovante et totalement flexible, Space Inspire, au service du premier réseau 5G mondial unifié défini par logiciel



Cannes, le 12 janvier 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir signé un contrat1 avec Intelsat prévoyant la fourniture de deux satellites Space Inspire définis par logiciel, Intelsat 41 (IS-41) et Intelsat 44 (IS-44).

Ce contrat permet à Intelsat de poursuivre le déploiement de son réseau global par satellite défini par logiciel, qui augmentera la connectivité dynamique à haut débit en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie pour les services commerciaux et gouvernementaux de mobilité et de backhaul cellulaire.

Intelsat 41 et Intelsat 44 seront basés sur la ligne de produit innovante Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), qui permet la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l'ajustement instantané en orbite à la demande de connectivité, et des performances accrues pour la diffusion de vidéo tout en optimisant le rendement et l'utilisation efficace des ressources du satellite.

« Nous sommes honorés de la confiance d'Intelsat dans la ligne de produit innovante définie par logiciel de Thales Alenia Space », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space. « Contribuer à la vision d'Intelsat est une réelle fierté pour notre entreprise, notamment en fournissant notre solution avancée, totalement reconfigurable en orbite. Ce nouveau succès reflète l'expertise technologique de Thales Alenia Space et confirme que notre ligne de produit Space Inspire, également soutenue par les agences spatiales européenne et française, est parfaitement adaptée à l'évolution des besoins du marché des télécoms en termes d'agilité et de flexibilité. »

« Avec l'ajout d'IS-41 et d'IS-44 à notre flotte, en partenariat avec Thales Alenia Space, Intelsat couvrira la Terre entière avec des satellites définis par logiciel, faisant ainsi progresser le déploiement du premier réseau mondial 5G défini par logiciel, conçu pour unifier l'écosystème télécom global », a déclaré Stephen Spengler, Président Directeur Général d'Intelsat.

Dans le contexte d'un marché des télécommunications versatile et dynamique, Thales Alenia Space ambitionne de devenir le partenaire de choix des opérateurs de satellites de télécommunication pour les solutions définies par logiciel, en s'appuyant à la fois sur son produit Space Inspire, ses 20 années d'expérience en solutions satellitaires numériques et une expertise incontestée des constellations.



1 Ce contrat sera enregistré dans le carnet de commandes IFRS 15 au premier semestre 2022



Vues d'artiste ©Thales Alenia Space/Briot

A propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. www.thalesaleniaspace.com

A PROPOS D'INTELSAT

Architecte fondateur de la technologie satellitaire, Intelsat exploite le réseau de télécommunications par satellite le plus fiable au monde. Nous déployons notre expertise inégalée et notre envergure à l'échelle mondiale pour connecter les personnes, les entreprises, les gouvernements et les communautés, quelle que soit la difficulté du défi à relever. Intelsat bâtit l'avenir des communications mondiales avec le premier réseau 5G hybride, multi-orbites et défini par logiciel au monde, conçu pour une couverture simple, homogène et sécurisée, précisément au moment et là où nos clients en ont le plus besoin. Suivez le leader de la connectivité mondiale et « Imaginez ici » avec nous à l'adresse suivante : Intelsat.com.



