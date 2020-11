Thales : Alenia Space franchit un nouveau jalon majeur dans le développement de sa ligne de produit Space Inspire

Revue de conception préliminaire concluante

Cannes, le 27 novembre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce avoir franchi un jalon majeur dans le développement de sa ligne de produit Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration), avec la réalisation concluante de la revue de conception préliminaire (PDR).

Thales Alenia Space développe cette ligne de produit satellitaire innovante dans le but de permettre la reconfiguration transparente des missions et services de télécommunications, l'ajustement à la demande instantané en orbite, une flexibilité exceptionnelle pour la diffusion de vidéo et pour fournir des services de connectivité à large bande, tout en optimisant le rendement et l'utilisation efficace des ressources du satellite.

Cette ligne de produit est soutenue par le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) au travers du contrat d'ingénierie et de développement relatif à la phase de développement et de qualification (Phase C/D) du système, qui vient d'entrer en vigueur dans le cadre du Plan d'Investissement d'Avenir (PIA) de Space Inspire, ainsi que par l'Agence spatiale européenne (ESA) au travers d'un contrat spécifique de type 'Partnerships Project' qui vient lui aussi d'entrer en vigueur et qui vise à développer plusieurs briques technologiques en dehors de France au travers d'une coopération de toute la supply chain européenne.

La ligne de produit Space Inspire embarquera les innovations majeures suivantes :

Une nouvelle conception et architecture parfaitement adaptée à l'environnement des satcoms de nouvelle génération, notamment au regard des charges utiles flexibles et des capacités de lancements multiples ;

Une nouvelle organisation industrielle de production en série réduisant le coût des satellites et les délais d'approvisionnement ;

Des technologies de rupture permettant aux industries européennes d'être à la pointe de l'innovation

Après avoir passé avec succès sa revue de conception préliminaire, la ligne de produit Space Inspire entre à présent dans sa phase finale de conception et qualification, qui mobilisera un consortium d'entreprises à travers toute l'Europe.

Marc-Henri Serre, EVP Télécommunications de Thales Alenia Space, a déclaré à cette occasion : « Nous sommes ravis de poursuivre le développement de notre ligne de produit Space Inspire grâce au partenariat fructueux et à l'engagement fort de toutes les équipes de l'industrie et des agences. Cette solution totalement reconfigurable en orbite, qui combine des performances exceptionnelles en termes de capacités, agilité et couverture, répond en tous points aux attentes des opérateurs du marché des télécommunications en rapide évolution. »

Caroline Laurent, Directrice des Systèmes orbitaux au CNES, a déclaré pour sa part : « Space Inspire repose sur des technologies avancées à la fois pour la charge utile et la plateforme, qui représentent une importante activité en France. Cette ligne de produit offrira une flexibilité totale en orbite, ainsi que des capacités et des coûts très attractifs. Le CNES participe activement au développement de cette nouvelle génération de satellites depuis la phase de définition préliminaire, et gèrera le contrat de la phase C/D du système satellitaire au titre du Plan d'Investissement d'Avenir (PIA) de l'Etat français. Cette nouvelle ligne de produit devrait également bénéficier de briques technologiques développées en dehors de France par le biais d'une coordination menée par l'ESA. »

Enfin, Élodie Viau, Directrice des Télécommunications et Applications intégrées de l'ESA, a déclaré : « La prochaine génération de satellites de la famille Space Inspire sera capable de s'adapter quasiment instantanément aux exigences des clients. L'ESA est fière de soutenir les industries spatiales européenne et canadienne dans le développement de satellites innovants destinés au marché mondial hautement concurrentiel des télécommunications. Je salue l'excellent travail des équipes de Thales Alenia Space, du CNES et de l'ESA, et me réjouis à la perspective du succès de ce projet. »

Vue d'artiste ©Thales Alenia Space /Briot

