Thales : Alenia Space livre l'antenne grand gain destinée au télescope spatial Euclid

Thales Alenia Space en Espagne est responsable du système de communication d'Euclid, l'un de ses plus importants contrats en 30 ans d'activité en Espagne

La mission, dont le lancement est prévu en 2022, étudiera l'énergie noire et la matière noire pour tenter de comprendre l'origine de l'expansion accélérée de l'univers

Madrid, le 10 décembre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a livré l'antenne grand gain en bande K devant être intégrée au satellite Euclid sur son site de Turin, en Italie. Thales Alenia Space en Espagne est responsable du système de communication, qui comprend le module de communication livré en 2019 et l'antenne grand gain fabriquée par Thales Alenia Space à Rome. Thales Alenia Space en Italie est le maître d'œuvre du satellite de la mission Euclid et responsable du module de service, tandis qu'Airbus en France, en tant que principal partenaire industriel, responsable du développement de l'instrument.

© Thales Alenia Space

Euclid est une mission d'astronomie et d'astrophysique de l'Agence Spatiale Européenne (ESA), dont le lancement est prévu en 2022 à bord d'un lanceur Soyouz depuis le port spatial de l'Europe, en Guyane française (CSG). Son objectif consistera à scruter le ciel à l'aide d'un télescope spatial de 1,2 m de diamètre, afin d'étudier l'énergie noire et la matière noire, et tenter de comprendre pourquoi l'univers poursuit son expansion à un rythme accéléré.

Euclid cartographiera la structure générale de l'univers à plus de 10 milliards d'années-lumière pour montrer son expansion et sa croissance au cours des trois derniers quarts de son histoire. La mission est conçue pour répondre à certaines des questions les plus fondamentales en matière de cosmologie moderne : quelle est l'origine de l'univers et pourquoi s'étend-t-il à un rythme accéléré au lieu de ralentir en raison de l'attraction gravitationnelle de la matière ?

Le contrat de développement du système de communication d'Euclid est l'un des plus importants que l'entreprise ait reçus au cours de ses 30 années d'activité en Espagne. Eduardo Bellido, Président Directeur Général de Thales Alenia Space en Espagne, a déclaré : « La livraison de l'antenne grand gain complète celle du système de communication de cette ambitieuse mission, l'un des programmes phares de l'Agence Spatiale Européenne, qui nous aidera à mieux comprendre l'univers. Nous sommes très fiers de ce nouveau jalon, qui conforte la position de Thales Alenia Space en Espagne en tant que référence européenne en matière de systèmes de communication spatiale. »

Communications à 1,5 million de kilomètres de distance

Au cours de sa mission de 6 ans, Euclid cartographiera en 3D jusqu'à deux milliards de galaxies et la matière noire associée, couvrant la majeure partie observable du ciel en dehors de notre Voie lactée. L'étude complète porte sur la fourniture de 150 000 images haute définition et des informations chromatiques et spectrales associées, soit près d'un pétaoctet de données à télécharger. Cette gigantesque quantité d'informations sera transmise par le satellite depuis son orbite autour du point de Lagrange L2 du système Soleil-Terre, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, grâce à son système de transmission de données par radiofréquence en bande K (26 GHz), jusqu'aux stations de suivi des missions de l'ESA dans l'espace profond situées à Cebreros, en Espagne, et Malargüe, en Argentine, dotées d'antennes paraboliques orientables de 35 m de diamètre. Euclid intègre également un système en bande X pour contrôler et surveiller la plateforme et mesurer sa distance par rapport à la Terre.

© Thales Alenia Space

Thales Alenia Space en Espagne est spécialisé dans les communications par satellite, fort d'une longue et riche expérience dans les systèmes de télémesure, poursuite et contrôle (TT&C) et les systèmes de transmission de données pour tous types de missions spatiales en orbite basse, en orbite géostationnaire, en orbite lunaire (Smart-1, KPLO, ESPRIT) et à la surface de la Lune (VIPER, NOVA-C), ainsi que pour les missions scientifiques autour du point de Lagrange L2 (Herschel, Planck, Euclid, WFIRST, PLATO) et vers des astéroïdes (HERA).

L'antenne grand grain déployable et orientable en bande K d'Euclid bénéficie de l'expertise unique de Thales Alenia Space en Italie dans le domaine des missions d'exploration du système solaire telles que Cassini-Huygens (Saturne), BepiColombo (Mercure) ou ExoMars (Mars).

Thales Alenia Space en Italie a également fourni le transpondeur DST en bande X, tandis que Thales Alenia Space en Belgique a développé les amplificateurs à tube à ondes progressives (TWTA) en bandes X et K.

Le module de service et le module de charge utile (PLM) poursuivent leur phase finale de tests d'intégration respectivement sur les sites de Thales Alenia Space à Turin et d'Airbus à Toulouse.

Après l'assemblage de ces deux modules avec le bouclier thermique constitué du pare-soleil (SSH) et des panneaux à cellules photovoltaïques, attendu sur le site turinois de Thales Alenia Space au premier trimestre 2021, le modèle de vol complet fera l'objet d'une campagne de tests d'environnement pour valider son aptitude au lancement.

© Thales Alenia Space

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Tarik Lahlou

Tel: +33(0)6 87 95 89 56

tarik.lahlou@thalesaleniaspace.com