Thales Alenia Space ouvre la voie aux systèmes de navigation par satellite de demain 07/02/2022 Thales Alenia Space Satellite Navigation System Partager cet article Facebook

Twitter

LinkedIn

Développement d'un outil multi-constellations et multifréquences pour augmenter la précision, la disponibilité, la continuité et l'intégrité du service

Le 7 février 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec le Centre national d'études spatiales (CNES) portant sur le développement d'un prototype de système d'augmentation satellitaire (SBAS) multi-constellations et multifréquences (DFMC) destiné à la prochaine génération de SBAS comme EGNOS, le système européen de navigation par satellite.

Ce prototype complètera les deux systèmes GPS et Galileo en tirant parti des signaux transmis en fréquences multiples pour améliorer les performances, en particulier pour les systèmes de navigation et d'aide à l'atterrissage de l'aviation, mais aussi pour n'importe quelle application exigeant des données de positionnement hautement fiables et précises.

Une fois développé, ce prototype sera déployé et testé en conditions réelles d'exploitation à l'aide d'un satellite géostationnaire. Les performances seront analysées en détail selon les critères des normes internationales en termes de précision, disponibilité, continuité et intégrité de service.

Avec ce prototype, Thales Alenia Space poursuivra le développement de solutions DFMC pour ses clients. Une fois déployé, il deviendra le premier système SBAS de l'histoire à émettre un signal DFMC dans l'espace au-dessus de l'Europe et de l'Afrique, et nous sommes fiers d'y contribuer , a déclaré Benoit Broudy, Vice-Président de l'activité Navigation au sein de Thales Alenia Space.

Ce contrat permettra au CNES et à l'industrie de préparer l'évaluation des performances DFMC dans un contexte représentatif et le développement des futurs récepteurs. Il aidera ainsi l'industrie française à lancer de nouvelles solutions et à acquérir des connaissances de très haut niveau dans un domaine qui est indispensable à la fois pour les besoins européens ou pour l'exportation à l'échelle internationale,a déclaré Jean-Pierre Diris, Responsable de la sous-direction Télécommunications & Navigation au CNES.

Le service DFMC est une évolution future du SBAS, non seulement parce qu'il permet l'utilisation complète de Galileo au profit de l'aviation civile, mais aussi parce qu'il permettra d'accroître le gain de performance en matière de modélisation de l'ionosphère, et d'augmenter le contrôle des erreurs de positionnement. Au travers de ce contrat, le CNES continuera d'appuyer l'industrie, et Thales Alenia Space en particulier, pour développer et démontrer des capacités DFMC, a ajouté Jean Maréchal, Responsable des programmes Navigation & Localisation au CNES.

A propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel.: +33 (0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com