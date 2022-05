Thales : Alenia Space, partenaire d'OHB System, franchit un jalon majeur dans le développement des satellites Copernicus CO2M

Signature de l'avenant au contrat pour le développement et la qualification

de deux charges utiles de la mission CO2M

Cannes, 23 mai, 2022 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un avenant au contrat CO2M, d'un montant de 169 millions d'euros, avec OHB System, maître d'œuvre du projet. Cet avenant prévoit le développement et la qualification des charges utiles des deux premiers satellites de la mission Copernicus CO2M. Copernicus est le principal programme d'observation de la Terre par satellite de la Commission européenne et un programme clé de l'Agence spatiale européenne (ESA) dans ce domaine. Il fournit des données d'observation de la Terre pour la protection de l'environnement, la surveillance du climat, l'évaluation des catastrophes naturelles et d'autres missions sociétales.

La signature de cet avenant marque une étape cruciale dans la poursuite du projet CO2M qui vise à développer une capacité européenne de mesure des gaz à effet de serre anthropique. L'ESA a renouvelé sa confiance dans la capacité des partenaires OHB System et Thales Alenia Space à relever ce défi. L'avenant ouvre la voie à la qualification et au développement de deux charges utiles de la mission CO2M : le Proto Flight Model (PFM) et le Flight Model 2 (FM2). Ces deux charges utiles seront livrées à OHB System mi-2024 pour être intégrées aux deux satellites (PFM et FM2) dont les revues finales sont prévues en octobre 2025.

CO2M © OHB



L'objectif de la mission CO2M est de mesurer le dioxyde de carbone atmosphérique (et le méthane) produit par l'activité humaine. Ces mesures permettront de réduire les incertitudes actuelles dans les estimations des émissions de dioxyde de carbone provenant de la combustion de combustibles fossiles à l'échelle subcontinentale. L'Union Européenne disposera ainsi d'une source d'information unique et indépendante pour évaluer l'efficacité des politiques publiques, suivre leur impact sur la décarbonisation de l'Europe et mesurer l'atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions.

« Nous sommes fiers de poursuivre le développement de la mission Copernicus CO2M aux côtés de l'ESA et d'OHB System », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space. « Thales Alenia Space continuera d'apporter son expertise éprouvée en matière d'observation de la Terre à cette mission essentielle pour relever le défi ambitieux de mesurer le dioxyde de carbone atmosphérique produit par l'activité humaine. »

Thales Alenia Space livrera mi-2024 à OHB System les charges utiles des deux premiers modèles (PFM et FM2) de la mission CO2M. La charge utile intègre trois instruments :

- Un instrument combiné CO2/NO2 (dioxyde de carbone / dioxyde d'azote) basé sur un spectromètre fournissant des mesures dans le spectre visible et proche infrarouge, fourni par Thales Alenia Space en France,

- Un polarimètre multi-angle (MAP) équipé de 4 caméras identiques, intégrées dans une unité optique dédiée, fournie par Thales Alenia Space au Royaume-Uni,

- Un imageur de nuages (CLIM), dérivé de l'instrument ProbaV déjà éprouvé en vol, fourni par OIP Sensor en Belgique.

La charge utile CO2M permettra d'offrir simultanément, avec la rigueur scientifique requise, des mesures quantitatives très précises des concentrations de CO2 et de NO2 (à l'aide de l'instrument CO2 / NO2), une caractérisation des aérosols (à l'aide de l'instrument MAP) ainsi qu'une détection et une cartographie des nuages (à l'aide de l'instrument CLIM), assurant ainsi une précision maximale et la correction des erreurs dans les mesures de concentration de CO2.

CO2M mesurera la colonne totale de CO2 avec la résolution, la précision, l'échantillonnage temporel et la couverture spatiale requises pour devenir la composante spatiale clé de la capacité opérationnelle permettant la surveillance et la vérification des émissions anthropiques de CO2.

Les mesures atmosphériques réalisées par les satellites et combinées aux réseaux in situ, fourniront à l'Europe une capacité opérationnelle unique qui contribuera à la surveillance mondiale des émissions de CO2 fossile dont CO2M sera l'élément clé. Les émissions de CO2 fossile1, c'est-à-dire les émissions de CO2 résultant des activités anthropiques, induisent une hausse de carbone dans le système climatique, induisant un impact considérable sur le changement climatique.

À propos des contributions industrielles

Leonardo fournira les senseurs stellaires de CO2M (SPACESTAR). Thales Alenia Space en Espagne fournira le transpondeur en bande S (SBT) et l'unité de contrôle des instruments, Thales SESO le collimateur et les imageurs de l'instrument CO2/NO2 et Thales Alenia Space en Suisse le télescope et la fente 2D située en entrée de l'instrument CO2/NO2.

1 Somme des émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles, des émissions de CO2 issues des procédés de production de ciment et de métaux (ferreux et non ferreux), des émissions provenant de la production d'engrais, de l'application d'engrais et de chaux dans le secteur agricole, des émissions provenant de la combustion de biocarburant (carboneutre sur une année) ainsi que de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de l'exploitation forestière (y compris la combustion de biomasse à grande échelle des feux de forêt ou de tourbe).

