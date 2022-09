Thales Alenia Space remporte une commande de satellite en Corée

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Thales Alenia Space, société détenue à 67% par le groupe français de technologie et de défense Thales et à 33% par l'italien Leonardo, a signé le contrat de fabrication du satellite de télécommunications KOREASAT 6A avec KT SAT Corporation, un opérateur de communications par satellite sud-coréen, a annoncé lundi Thales.

Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.

KOREASAT 6A remplacera l'actuel satellite KOREASAT 6 et fournira des services fixes et de radiodiffusion par satellite à la République de Corée, a indiqué Thales.

En tant que maître d'œuvre du programme, Thales Alenia Space est chargé de concevoir, fabriquer, tester et livrer au sol le satellite, puis de réaliser la mise à poste et les tests en orbite. Thales Alenia Space assurera également la formation et le soutien de l'équipe d'ingénieurs du client sur site et fournira une assistance opérationnelle tout au long de la durée de vie du satellite.

Livrable au quatrième trimestre 2024, ce satellite d'environ 3,5 tonnes au lancement est conçu pour une durée de vie de 15 ans, a précisé Thales.

September 12, 2022 03:30 ET (07:30 GMT)