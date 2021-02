Thales : Alenia Space s'associe à KT SAT pour une démonstration de liaison 5G par satellite

Thales Alenia Space, acteur d'une expérimentation technologique inédite

Le 4 février 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), s'associe à l'opérateur sud-coréen KT SAT, filiale de Korea Telecom, première société au monde à commercialiser la 5G, pour l'implémentation d'une démonstration visant à amener du réseau 5G dans des régions isolées à l'aide du satellite de télécommunications géostationnaire Koreasat-5A.

KT SAT considère cette démonstration comme la première phase d'intégration du satellite dans le monde de la 5G. Cette expérimentation inédite consistera à assurer la connexion entre un réseau cœur (5GCN) et une station de base (gNB) par le biais du satellite géostationnaire Koreasat-5A de KT SAT. En l'occurrence, le satellite complètera le réseau 5G terrestre ; il en deviendra également partie intégrante puisqu'il réceptionnera les données du réseau 5G terrestre pour les retransmettre vers les zones blanches, territoires où les technologies de liaison classiques (câble, fibre, faisceau hertzien) ne sont pas appropriées pour des questions d'ordres techniques et/ou économiques. Cette démonstration a été conduite depuis le téléport de KT SAT à Kumsan.

Le satellite Koreasat-5A, lancé avec succès par SpaceX en 2017, repose sur la plateforme Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space. Sa charge utile embarque de transpondeurs en bande Ku. Le satellite a pour zone de couverture la péninsule indochinoise, le Japon, la Corée, les Philippines et l'Asie centrale. En tant que maître d'œuvre du satellite, Thales Alenia Space en a assuré la conception, la fabrication et les tests.

Ce n'est pas la première fois que Thales Alenia Space participe à une démonstration autour de la 5G : le 20 février 2018, dans le cadre du projet « 5G Champion » du programme de recherche Horizon 20201 financé par la Commission européenne, Thales Alenia Space, avec le CEA-Leti (Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information) et Nokia comme partenaires, a réalisé une démonstration de communication 5G à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud. En tant que membre du groupement 3GPP2, Thales Alenia Space continue d'adopter les nouveaux standards du réseau 5G non-terrestre NTN (Non Terrestrial Network), afin de suivre la forte dynamique engagée par les opérateurs cellulaires traditionnels.

« Ce nouveau partenariat entre Thales Alenia Space et KT SAT souligne la relation de confiance qui existe entre les deux entreprises, tout en permettant à notre société de renforcer sa présence sur le marché sud-coréen et de renforcer sa position en tant que pionnier de la 5G par satellite », a déclaré Marc Henri Serre, Directeur des Télécommunications au sein de Thales Alenia Space.

Song Kyung-Min, Président Directeur Général de KT SAT, a déclaré pour sa part : « Cette expérience de liaison 5G par un satellite Koreasat ouvrira de nouveaux champs de possibilités pour la 5G en s'affranchissant des contraintes géographiques liées aux montagnes et aux océans. Sur la base de cette technologie, KT SAT pourra ainsi étendre sa couverture globale, notamment en Asie du Sud-Est, où la construction du réseau terrestre rencontre des difficultés. »

En novembre 2019, KT SAT avait dévoilé en ligne le premier routeur de transmission 5G hybride satellite-terrestre. Développé avec le KT Institute of Convergence Technology, ce routeur hybride étendra le rôle des satellites en matière de services 5G.

1 Horizon 2020 est un programme européen soutenant la Recherche & Développement au cours de la période 2014-2020.

2 Créé en 1998, le groupement 3GPP (3rd Generation Partnership Project) comprend sept organismes de normalisation des télécommunications internationales et plusieurs centaines d'entreprises, associations et institutions publiques du secteur. Son rôle consiste à développer et gérer les spécifications techniques relatives aux normes de téléphonie mobile.

