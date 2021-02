Thales : Alenia Space sélectionné par Telesat pour construire la constellation Lightspeed, constituée de 298 satellites en orbite basse

Lightspeed offrira des services professionnels à haut débit et de haute performance sur toute la surface du globe.

Avec ce contrat historique, Thales Alenia Space confirme son statut de référence industrielle mondiale dans le domaine des constellations de satellites de télécommunications offrant les services les plus performants pour la connectivité mobile (maritime, aérienne), les liaisons 4G et 5G, les réseaux gouvernementaux et les communications professionnelles.

Cannes, le 9 février 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (Euronext Paris: HO) (67 %) et Leonardo (Milan stock exchange : LDO) (33 %), a signé un accord avec l'opérateur de satellites Telesat pour assurer la maîtrise d'œuvre de Lightspeed, son réseau ultra performant de plusieurs milliards de dollars, basé sur une flotte initiale de 298 satellites en orbite basse (LEO).

Cet accord a été signé en présence de Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la relance en France.

Après d'intenses travaux menés en amont sur la conception de Lightspeed, cette sélection représente une étape majeure dans la mise en œuvre du projet. Elle conduira Telesat et Thales Alenia Space à accélérer les activités de développement en parallèle de la finalisation par Telesat du financement du projet.

Telesat s'appuiera sur Thales Alenia Space pour fournir non seulement les segments spatial et de mission, mais également pour être responsable des performances du réseau de bout en bout.

Dans un premier temps, le segment spatial de Lightspeed comprendra 298 satellites de la classe 700-750 kg. Le réseau offrira une connectivité de plusieurs térabits par seconde dans le monde entier pour des services professionnels sécurisés à faible latence et haut débit.

Cette constellation en orbite basse repose sur une architecture innovante et des technologies de nouvelle génération, fournissant un très haut niveau de performance et de flexibilité dans l'allocation des capacités. Elle combine des équipements avancés à bord des satellites - antennes actives capables de repositionner dynamiquement les faisceaux jusqu'à un millier de fois par seconde, puissants processeurs capables de traiter de multiples largeurs de bande, liaisons laser inter satellites pour assurer une couverture de service sur l'ensemble du globe - et une combinaison de logiciels à la fois sol et bord assurant une exploitation maximale des ressources du système. La flexibilité de cette architecture est un facteur essentiel de sa compétitivité, en permettant l'optimisation de la capacité allouable vis-à-vis de la demande, cette dernière pouvant varier sensiblement dans le temps et l'espace, notamment entre les zones de forte densité comme les aéroports et les zones moins denses comme les campagnes. Les interconnexions par liaison optique laser entre les satellites de la constellation fourniront un maillage recouvrant l'intégralité de la surface du globe, y compris au-dessus des océans et des pôles, tout en offrant un haut niveau de sécurité de service de bout en bout. Ces liaisons optimisent également le segment sol en réduisant le nombre de stations sol et en offrant plus de liberté quant à leur implantation, ainsi que la possibilité de les déployer au gré de la montée en puissance du réseau.

Les premiers satellites devraient être prêts à être lancés dans deux ans.

« Je tiens à remercier chaleureusement Telesat pour avoir placé sa confiance en notre société. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés à l'issue d'un long processus d'appel d'offres international », a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space. « Thales Alenia Space maîtrise parfaitement les systèmes orbitaux éprouvés de bout en bout, la digitalisation des charges utiles, les liaisons inter-satellites, la gestion des organisations internationales, ainsi que les capacités industrielles dédiées aux constellations. Nous sommes honorés de mettre cette vaste expertise au service de ce grand programme. »

Pour sa part, Dan Goldberg, Président Directeur Général de Telesat, a déclaré : « Maintenant que nos travaux de conception et d'ingénierie sont terminés, nous avons hâte de passer à la phase suivante avec Thales Alenia Space comme maître d'œuvre pour bâtir Lightspeed, le réseau LEO le plus performant et moderne au monde. Thales Alenia Space possède un palmarès impressionnant en matière de constellations satellitaires. Nous remercions les équipes de Thales Alenia Space pour l'excellent travail qu'elles ont réalisé jusqu'à présent et nous nous réjouissons à la perspective de collaborer étroitement ensemble pour transformer et redéfinir le mode de communication par satellite avec le réseau Lightspeed. »

« La constellation Lightspeed de Telesat sera au plus haut niveau de la connectivité spatiale mondiale. Je suis heureux de la sélection de Thales Alenia Space comme maître d'œuvre industriel de ce projet ambitieux soutenu par un partenariat fort entre la France et le Canada. Cette sélection illustre aussi l'excellence de l'industrie spatiale française et européenne », commente Bruno Le Maire, Ministre de l'Economie, des Finances et de la relance en France.

Franck Riester, Ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, se félicite de ce contrat majeur qui permet de resserrer les liens entre la France, l'Europe et le Canada dans le domaine spatial : « ce contrat mobilisera en France, pendant les 5 prochaines années, Thales Alenia Space où je me suis rendu en janvier dernier, ainsi qu'un nombre important d'entreprises françaises, et reflète ainsi l'excellence de notre savoir-faire industriel et technologique. »

Dans le cadre de cet accord, Thales Alenia Space et Telespazio ont convenu d'un engagement capacitaire en faveur de Lightspeed.

Avec GlobalStar 2, O3b et Iridium® NEXT, Thales Alenia Space a développé toutes les constellations de satellites de télécommunications en orbite basse et moyenne pleinement opérationnelles aujourd'hui. L'entreprise a su capitaliser sur sa longue expertise en la matière pour adresser de nouveaux marchés, tels que l'observation de la Terre à forte revisite, la surveillance de l'espace depuis l'espace, la détection de débris spatiaux et l'Internet des objets (IoT).

Vues d'artiste © Thales Alenia Space/Master Image Programmes

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Tarik Lahlou

Tel: +33(0)6 87 95 89 56

tarik.lahlou@thalesaleniaspace.com