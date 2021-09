Thales Alenia Space sélectionné par l'ESA pour fabriquer le prototype de la nouvelle génération de station sol du système européen de navigation par satellite EGNOS 27/09/2021 EGNOS ESA Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Pour soutenir les applications de géolocalisation critiques et augmenter les performances et l'intégrité des signaux

Cannes, le 27 septembre 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre du programme Horizon 2020, pour un nouveau contrat prévoyant la conception et le développement d'un prototype de station sol de nouvelle génération appelée NLES-Next (Navigation Land Earth Station), pour le système européen de navigation par satellite EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service).

NLES est la station de liaison montante d'EGNOS chargée de générer les signaux dans l'espace (SiS - Signal in Space) utilisés par ce système pour soutenir des applications de géolocalisation critiques pour la navigation aérienne et l'atterrissage des aéronefs par exemple. Cette composante contribue de façon essentielle aux performances générales du système EGNOS.

La modernisation des stations NLES jouera un rôle clé dans un domaine où les applications de géolocalisation susceptibles de profiter des capacités d'EGNOS évoluent rapidement et deviennent chaque jour plus sophistiquées.

En vertu de ce contrat, Thales Alenia Space livrera un prototype NLES de nouvelle génération alliant modularité, flexibilité et évolutivité, ainsi qu'un haut niveau de ségrégation pour supporter graduellement de nouveaux services comme l'authentification des données EGNOS ou « Integrity for High Accuracy Service ». Il fera preuve également d'une robustesse renforcée en matière de cyber sécurité et SiS pour faire face aux nouvelles sources de menace, débloquant ainsi le potentiel du système global pour soutenir un large éventail d'applications allant de l'aviation civile aux transports ferroviaire, routier et maritime, en passant par les services « Safety of Life » (SoL) et les services ouverts (non-SoL).

À propos d'EGNOS

EGNOS, programme phare de l'Union européenne, est le système européen de navigation par satellite visant à améliorer les messages de positionnement fournis par le système GPS (Global Positioning System). Déployé depuis 2005 et opérationnel en « service ouvert » depuis 2009, le système EGNOS actuel a été développé sous la maîtrise d'œuvre de Thales Alenia Space et est géré par l'EUSPA depuis 2014.

À propos de THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,850 milliard d'euros en 2020 et emploie environ 7700 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une implantation industrielle aux Etats-Unis. www.thalesaleniaspace.com

THALES ALENIA SPACE - CONTACTS PRESSE

Sandrine Bielecki

Tel: +33 (0)4 92 92 70 94

sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Catherine des Arcis

Tel.: +33 (0)6 78 64 63 97

catherine.des-arcis@thalesaleniaspace.com