Thales Alenia Space signe un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour développer un véhicule cargo réutilisable en orbite basse

Ce contrat représente une avancée majeure pour garantir à l'Europe un accès durable à l'orbite basse terrestre (LEO).

Le véhicule et l'infrastructure sol associée seront compatibles avec l'ambition future d'acheminer des équipages à bord de stations spatiales habitées en orbite basse, et de créer un service de transport de fret en direction et en provenance de la station spatiale cislunaire Gateway.

Ce programme bénéficiera des technologies, du savoir-faire et de l'expertise de pointe de Thales Alenia Space dans le domaine des véhicules et infrastructures d'exploration spatiale.

Bruxelles - le 22 mai 2024 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé une première tranche contractuelle de 25 M€ avec l'Agence spatiale européenne (ESA) portant sur la démonstration, d'ici 2028, d'un service complet de transport de fret en direction et en provenance de stations spatiales en orbite basse terrestre. Le développement de ce service logistique baptisé « LEO Cargo Return Service » sera cofinancé par Thales Alenia Space.

Le rôle de Thales Alenia Space

Le démonstrateur technologique de véhicule de rentrée ERV (Earth Re-entry Vehicle) servira de base de R&D pour l'évolution vers le futur service de transport de fret en orbite basse, ou « LEO Cargo Return Service » © Thales Alenia Space

Au cours de cette première phase contractuelle de deux ans (de juin 2024 à juin 2026), Thales Alenia Space, en tant que maître d'œuvre, développera ce service dans l'optique d'aboutir à la consolidation du business plan et à l'engagement préliminaire d'investisseurs et de clients potentiels. L'entreprise sera également responsable du développement initial du véhicule, en particulier des spécifications, des architectures, de la maturation technologique et des levées de risque.

Thales Alenia Space en Italie est le maître d'œuvre industriel. Thales Alenia Space en France participera au développement du véhicule tandis qu'ALTEC, société conjointe entre Thales Alenia Space Italia (63,75 %) et l'Agence spatiale italienne (36,25 %), sera responsable du développement du segment sol et de l'infrastructure de servitude et de récupération au sol. Durant cette Phase 1, l'équipe industrielle sera élargie à d'autres entreprises pour capitaliser sur le savoir-faire existant au sein de l'industrie spatiale européenne et garantir l'exécution la plus efficace du projet.

La Phase 2 couvrira le développement approfondi du service et du véhicule, ainsi que l'exécution de la mission de démonstration. Cette dernière, prévue fin 2028, consistera à livrer du fret pressurisé à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et à assurer son retour sur Terre en toute sécurité.



Un programme d'avenir plaçant l'Europe en pointe de la future économie spatiale

© Thales Alenia Space

Ce programme intervient à un moment où le secteur de l'exploration spatiale connaît une évolution rapide, avec le lancement, par un large éventail d'acteurs institutionnels et commerciaux, de missions d'exploration de l'orbite basse terrestre, de la Lune et de Mars. Thales Alenia Space entend développer un service commercial complet de transport de fret et de passagers à la fois compétitif et flexible, qui marquera une rupture en termes d'innovation et d'efficacité, tout en confortant l'entreprise dans son rôle d'acteur majeur de la future économie spatiale.

« Nous sommes honorés que l'ESA fasse confiance à notre entreprise pour développer des services de transport de fret au profit d'opérateurs commerciaux desservant les stations en orbite basse terrestre. Ce projet offrira à Thales Alenia Space l'opportunité de développer et de proposer un service commercial pour le marché mondial », a déclaré Massimo Comparini, Président-Directeur général adjoint et Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space. « Thales Alenia Space a joué, dans un passé récent, un rôle déterminant dans la réalisation des ambitions de l'humanité en orbite terrestre basse. Aujourd'hui, forte de son expertise en matière d'infrastructures et de véhicules d'exploration spatiale, l'entreprise, en parfaite adéquation avec la vision de l'Agence spatiale européenne, souhaite investir dans le développement de solutions technologiques pour permettre à l'Europe un accès durable à l'orbite basse. »

À cet égard, Thales Alenia Space pourra compter sur plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de l'exploration et du transport spatial, avec des contributions majeures au développement de l'ISS, de la Lunar Gateway, du Module de service européen (ESM) du vaisseau Orion et à des programmes phares tels que les véhicules IXV et Space Rider. Le futur écosystème spatial exige de nouvelles solutions de transport de fret en direction et en provenance de l'orbite terrestre basse et de l'orbite lunaire, ainsi que pour l'acheminement d'équipages en orbite basse. Thales Alenia Space est prêt à tout mettre en œuvre pour préparer la vie et la présence futures de l'humanité dans l'espace, en préparant dès maintenant l'ère post-ISS et en répondant aux besoins économiques futurs de la recherche et de la science.

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros en 2023 et emploie environ 8600 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

