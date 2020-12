Thales : Alenia Space signe un contrat avec l'ESA pour développer le satellite ROSE L dans le cadre du programme Copernicus

Renforcer les services de surveillance des terres et de gestion des urgences, en complément de la mission Sentinel-1

Rome, le 3 décembre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce aujourd'hui avoir signé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) un contrat de 482 millions d'euros et dont la première tranche s'élève à 90 millions d'euros, pour la construction du satellite de surveillance de l'environnement ROSE-L (Radar Observation System for Europe in L-band), dans le cadre du programme européen Copernicus. Copernicus un programme d'observation de la Terre placé sous l'égide de la Commission européenne, l'Agence spatiale européenne (ESA) assurant la coordination et la gestion de la composante spatiale. Il fournit la série des satellites Sentinel ainsi que des données d'observation de la Terre pour la protection de l'environnement, la surveillance du climat, l'évaluation des catastrophes naturelles et d'autres missions sociétales.

Thales Alenia Space sera le maître d'œuvre de ce programme, avec Airbus Defence and Space comme partenaire principal pour l'instrument radar. Cette mission répond aux besoins exprimés par les services de surveillance des terres et de gestion des urgences. Ses applications concernent : l'humidité des sols, la cartographie de la couverture terrestre, la différenciation du type et de l'état des cultures, les types de forêts et la couverture forestière (en support à l'estimation de la biomasse), la sécurité alimentaire et l'agriculture de précision, la surveillance maritime ainsi que les risques naturels et anthropiques. Par ailleurs, la mission contribuera à la surveillance opérationnelle de la cryosphère et des régions polaires, notamment la cartographie de la banquise et l'observation des glaces terrestres.. D'autres applications seront possibles à l'avenir grâce à la combinaison avec les observations complémentaires réalisées avec les systèmes radars SAR en bande C et en bande X.

Rose-L est un satellite stabilisé 3 axes, basé sur la nouvelle ligne de produits MILA (Space Multi-Mission Platform) de Thales Alenia Space. Le satellite embarquera l'instrument radar à ouverture synthétique (SAR) en bande L, dédié à la surveillance diurne et nocturne des terres, des glaces et des océans, offrant un temps de revisite amélioré, une polarimétrie complète, une haute résolution spatiale, une grande sensibilité, un faible taux d'ambiguïté et plusieurs modes interférométrique. Il est basé sur une antenne plane à balayage électronique très innovante et légère en bande L de 11 m x 3.6 m et composée de 5 panneaux déployables Le satellite sera également équipé d'un ensemble de 3 caméras de surveillance pour contrôler le déploiement de l'antenne SAR et des panneaux solaires.

« Avec ce contrat, Thales Alenia Space confirme son positionnement d'acteur clef dans la réalisation de missions d'observation de la Terre et de l'environnement. La mission ROSE-L sera essentielle aux services du programme Copernicus, tels que le service de gestion des urgences, en fournissant des données qui permettront de réduire le délai entre l'apparition d'une catastrophe naturelle ou anthropique et la première image réalisée suite à cette catastrophe, ce qui est d'une importance cruciale pour la sécurité des citoyens» déclare Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

Massimo Claudio Comparini, Directeur des activités Observation, Exploration et Navigation de Thales Alenia Space ajoute : « Thales Alenia Space capitalisera sur son héritage éprouvé en orbite en matière de programmes d'observation radar de la Terre pour réaliser cette nouvelle mission. ROSE-L fournira à l'Europe une capacité d'imagerie radar complémentaire à celle de la mission Sentinel-1, permettant ainsi d'augmenter la couverture au niveau européen et mondial, en réduisant les intervalles de temps entre les images radar successives ».

La plateforme, basée sur la nouvelle ligne de produits MILA , sera conforme aux exigences de réduction des débris spatiaux. Pour cela, elle utilisera des technologies désintégrables répondant aux besoins d'un espace propre, et des interfaces mécaniques compatibles avec les futures capacités de service en orbite.

ROSE-L sera compatible avec les lanceurs Vega-C et Ariane 6-2. Le satellite aura une masse de 2 060 kg au lancement et sera positionné à une altitude de 700 km.

À propos des avantages de la bande L

Le signal plus long de la bande L pouvant pénétrer à travers de nombreuses matières naturelles telles que la végétation, la neige et la glace carbonique, la mission fournira des informations supplémentaires qui ne peuvent être recueillies par la mission radar Copernicus Sentinel-1 en bande C. Elle sera utilisée en support à la gestion des forêts, pour surveiller l'affaissement et l'humidité du sol et pour distinguer les types de cultures pour l'agriculture de précision et la sécurité alimentaire. En outre, la mission contribuera à la surveillance des calottes polaires et des glaces de mer, de l'étendue de la glace de mer dans la région polaire et de la neige saisonnière.

A propos des contributions industrielles

Thales Alenia Space en Belgique est responsable de l'unité de contrôle et de distribution de puissance (PCDU) ainsi que l'assemblage des cellules photovoltaïques des panneaux solaires, Thales Alenia Space en Suisse fournira les caméras de surveillance et Thales Alenia Space en Espagne l'assemblage de l'émetteur en bande Ka et le boîtier déporté d'interface gestion bord (RIU), tandis que Leonardo fournira les senseurs d'étoiles.

