Thales : Alenia Space signe un contrat d'étude pour le véhicule de transfert cislunaire CLTV de l'Agence Spatiale Européenne

Turin, le 29 janvier 2021 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'Agence spatiale européenne (ESA) d'une valeur de 4,5 millions d'euros, portant sur l'étude du véhicule de transfert cislunaire CLTV (Cis-Lunar Transfer Vehicle), destiné à un large éventail de missions de transport logistique : ravitaillement des modules pressurisés de la station spatiale cislunaire Lunar Gateway, transport d'infrastructures spatiales en orbite basse et utilisation potentielle dans le cadre de futures missions en support du grand atterrisseur logistique européen EL3.

Thales Alenia Space est l'un des maîtres d'œuvre de l'ensemble de la phase d'étude (étape A/B1 du projet), en coopération avec OHB en tant que principal partenaire et ALTEC (Aerospace Logistics Technology Engineering), une société conjointe entre Thales Alenia Space (63,75 %) et l'Agence Spatiale Italienne (36,25 %), pour les opérations du segment sol.

Cette étude vise à fournir à l'ESA un véhicule logistique complet pouvant être utilisé dans le cadre de différentes missions d'exploration spatiale - de l'orbite terrestre basse à l'environnement cislunaire et lunaire. Le véhicule de transfert cislunaire est conçu pour pouvoir communiquer tout en étant compatible avec les autres modules que Thales Alenia Space développe actuellement pour la NASA, l'ESA et l'Agence Spatiale Italienne (ASI), tels que le grand atterrisseur logistique européen EL3, le module d'habitation longue durée I-HAB (International Habitat), le module ESPRIT (European System Providing Refueling, Infrastructure and Telecommunications), le système d'atterrissage habité HLS (Human Landing System) et les futures infrastructures du camp de base lunaire.

La revue de conception préliminaire (PDR) se déroulera à la mi-2021, tandis que la revue de conception système (SDR), prévue fin 2022, marquera la fin de la phase d'étude et le lancement de la phase d'ingénierie et de développement.

Thales Alenia Space est également maître d'œuvre de l'étude du projet EL3, responsable de l'architecture et de l'intégration de la mission. Ce véhicule polyvalent est conçu en tant que composante distincte des activités internationales d'exploration lunaire, afin de soutenir un large éventail de missions. Les deux premières, qui seront étudiées en priorité, consisteront, d'une part, à acheminer du fret au profit des missions ARTEMIS de la NASA et, d'autre part, à permettre à l'Europe de mener une mission indépendante d'exploration scientifique du pôle Sud de la Lune à l'aide d'un rover.

Vues d'artiste © Thales Alenia Space

