Thales : Alenia Space va fournir le radar altimètre IRIS pour la mission CRISTAL du programme Copernicus

Toulouse, 21 Septembre 2020 - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), annonce aujourd'hui avoir signé un contrat, d'un montant proche de 88 millions d'euros avec Airbus Defence and Space, maître d'œuvre du satellite, pour développer deux radars altimètres interférométriques IRIS (Interferometric Radar ALtimeter for Ice and Snow) embarqués à bord de la mission CRISTAL (Copernicus polaR Ice and Snow Topography Altimeter). La mission CRISTAL fait partie du programme Copernicus expansion de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) en partenariat avec la Commission Européenne. Le programme phare Copernicus fournit des données d'observation de la Terre et in situ ainsi qu'une large gamme de services de surveillance et de protection de l'environnement, du surveillance du climat et d'évaluation des catastrophes naturelles dans le but d'améliorer la qualité de vie des citoyens européens.

Le satellite CRISTAL embarquera, pour la première fois, un altimètre radar bifréquence en bandes Ku et Ka pour mesurer et surveiller l'épaisseur de la glace de mer et de la neige sus-jacente. Les mesures de l'épaisseur de la glace de mer soutiendront les opérations maritimes et aideront à la planification des activités dans les régions polaires. IRIS mesurera et surveillera également les variations de hauteur des calottes glaciaires et des glaciers du monde entier, grâce à son mode radar interférométrique. IRIS améliorera considérablement la précision de mesure de son prédécesseur SIRAL-2 (un altimètre uniquement en bande Ku , actuellement à bord de la mission Earth Explorer CryoSat 2 de l'ESA), grâce à son fonctionnement bi-fréquence et en ajoutant la mesure de la hauteur de la surface de la mer aux objectifs de la mission. La mission CRISTAL, qui a une portée mondiale, est essentielle pour mieux comprendre et surveiller le climat terrestre dans un contexte de changement climatique rapide.

Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space a déclaré : « En fournissant l'altimètre IRIS à bord de CRISTAL, Thales Alenia Space est heureuse de contribuer à améliorer les données déjà fournies par SIRAL-2 à bord de Cryosat et d'assurer ainsi la continuité de la surveillance des glaces. Les régions polaires ont une réelle influence sur les modèles climatiques au niveau mondial, sur la circulation thermohaline et sur le bilan énergétique planétaire. Un programme à long terme de surveillance de la topographie des glaces polaires, des océans et des neiges est donc du plus grand intérêt à la fois pour la communauté d'utilisateurs opérationnels et les scientifiques de l'Arctique mais aussi pour les mesures réalisées dans l'Antarctique ».

Marc-Henri Serre, Directeur du domaine Observation et Science de Thales Alenia Space en France a ajouté: « Thales Alenia Space mettra toute son expertise et son héritage de longue date en altimétrie spatiale au service de cette mission cruciale pour la compréhension et le suivi du climat, ainsi que son héritage éprouvé en vol acquis avec la mission SIRAL-2 ».

L'altimètre IRIS est conçu et sera construit en s'appuyant sur l'héritage de plusieurs programmes de la ligne de produits altimétriques de Thales Alenia Space, dont SIRAL-2, Poseidon 4 à bord de Sentinel 6/Jason-CS, Alti-Ka sur le satellite du CNES (Agence Spatiale Française) et de l'ISRO (Agence Spatiale Indienne), et KaRIn à bord de SWOT, satellite du CNES et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Thales Alenia Space est également le premier industriel à avoir validé en orbite un altimètre interférométrique SAR (SIRAL) permettant ainsi d'offrir une expertise unique dans les domaines de l'électronique et des antennes de radar interférométrique.

A propos des contributions industrielles sur CRISTAL

Thales Alenia Space en France est responsable de l'altimètre IRIS, avec la contribution de Thales Alenia Space en Belgique pour l'alimentation des amplificateurs de puissance à semi-conducteurs en bande Ku et Ka et de Thales Alenia Space en Italie pour l'oscillateur ultra stable. De plus, Thales Alenia Space en Espagne fournira le transpondeur en bande S (SBT) du satellite CRISTAL.

Thales Alenia Space: leader mondial en altimétrie spatiale

Thales Alenia Space est un leader mondial de l'altimétrie spatiale, une technique permettant d'étudier la hauteur de la surface de la mer, l'épaisseur de la glace de mer et le niveau des rivières et des lacs, ainsi que la topographie des terres, des calottes glaciaires et des fonds marins. La société a fourni de nombreux instruments dédiés à des missions d'océanographie, comme les altimètres Poséidon à bord des satellites Topex-Poséidon et Jason 1, 2 et 3 pour le CNES. Thales Alenia Space a également construit l'altimètre en bande Ka AltiKa pour le satellite franco-indien d'océanographie SARAL et l'altimètre SAR (radar à synthèse d'ouverture) à très haute résolution SIRAL 2 pour le satellite Cryosat-2 de l'ESA, capable de mesurer les variations d'épaisseur de la glace de mer et le bilan de masse des glaces continentales avec une précision sans précédent. En outre, Thales Alenia Space fournit également les altimètres SRAL SAR à bord de Sentinel-3, l'altimètre SWIM à bord du satellite CFOSat pour le CNES, qui mesure les spectres des vagues, et les altimètres SADKO à bord des satellites russes GEO-IK.

Pour en savoir plus sur les paramètres géophysiques mesurés par la mission CRISTAL (source ESA)

1. Les paramètres des glaces flottantes, incluant l'étendue / la concentration / l'épaisseur / le type et la vitesse de dérive de la glace de mer, la distribution de la glace de mer mince, la détection des icebergs, leur changement de volume et leur dérive, l'épaisseur et l'étendue des plateaux de glace. Ces paramètres sont essentiels aux services opérationnels (navigation, opérations maritimes) ainsi qu'à la modélisation du climat.

2. Les paramètres des glaciers, calottes et nappes glaciaires, incluant l'étendue / le front de vêlage / la ligne d'ancrage / l'élévation de la surface et le changement d'élévation de la surface / la vitesse de surface / le bilan de masse et le changement de masse / l'étendue de la fonte. Ces paramètres sont essentiels pour suivre l'évolution du changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer.

3. Les paramètres du niveau des mers et d'anomalie du niveau des mers sont des paramètres essentiels pour la circulation océanique à grande et méso échelle, sa variation et les courants ainsi que pour les prévisions marines.

4. La température de la surface de la mer par tous les temps pour la modélisation du climat, l'analyse à méso échelle, les prévisions océaniques et comme indicateur du changement climatique.

5. L'albédo de surface, facteur déterminant de l'équilibre énergétique entre l'atmosphère et la surface, est crucial pour de nombreux domaines d'applications, notamment le climat, la météorologie, la modélisation numérique de la météo, l'hydrologie, etc.

6. L'eau douce de surface (ruissellement et débit des rivières, épaisseur des glaces des rivières et des lacs) en tant que ressources importantes pour l'approvisionnement en eau des populations ainsi que pour les activités de transport et l'impact sur les changements océaniques / la modélisation du climat.

7. La neige (étendue / fraction et équivalence en eau, étendue de la fonte) importante pour de nombreuses applications en hydrologie, météorologie, gestion de l'eau et modélisation du climat.

8. Le permafrost (pergélisol) (surveillance de son étendue et de sa fraction, de sa topographie et de sa déformation) est important pour les activités opérationnelles (transport, construction / mouvement des sols) et est un indicateur du changement climatique.

