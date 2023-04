Thales : AvioBook, entreprise du groupe Thales, renforce son offre en intégrant la suite logicielle CrewLounge AERO

AvioBook, entreprise du groupe Thales, renforce son offre en intégrant la suite logicielle CrewLounge AERO 06/04/2023 Partager cet article Facebook

AvioBook développe une suite d'applications connectées et sécurisées destinées au poste de pilotage et aux centres opérationnels des compagnies aériennes, avec une intégration totale à bord des aéronefs.

L'ajout de la solution CrewLounge à son offre permet à AvioBook de créer un écosystème complet, de la préparation du vol jusqu'à la gestion des horaires, avec toutes les capacités qu'offrent les carnets de vol numériques, dont bénéficieront les compagnies aériennes et les utilisateurs individuels.





Leader sur le marché des sacoches de vol électroniques (EFB), AvioBook renforce aujourd'hui son offre en intégrant la suite logicielle CrewLounge AERO destinée aux équipages. Fortes de leur complémentarité, ces deux plateformes pourront ainsi offrir de nouvelles opportunités de connexion et améliorer l'expérience des équipages dans l'ensemble du spectre aéronautique.

AvioBook étoffe son portefeuille de produits en intégrant la plateforme technologique CrewLounge AERO et la communauté internationale de pilotes qui y est associée.

Outre l'expansion de cette communauté et de leur propre implantation à l'international, l'expertise et les capacités communes des deux équipes auront pour effet de faciliter le développement de nouveaux produits et fonctionnalités pour tous les utilisateurs - compagnies aériennes déjà présentes au sein de la communauté AvioBook, ou utilisateurs privés de la communauté CrewLounge.

AvioBook est à l'origine du développement d'une suite d'applications connectées et sécurisées destinées aussi bien au poste de pilotage qu'aux centres opérationnels des compagnies aériennes, avec une intégration totale à bord des aéronefs. AvioBook FLIGHT se situe au cœur de cette suite d'applications déjà choisie par 66 clients, qui prend en charge quelque 50 000 vols par semaine et 3 600 appareils dans le monde. Basé à Hasselt, en Belgique, AvioBook offre un service clients dont l'excellence n'est plus à démontrer, avec des équipes présentes dans le monde entier.

CrewLounge est un logiciel aéronautique complet destiné aux pilotes, aux personnels de cabine, aux compagnies aériennes, aux centres de formation aéronautique et aux aéroclubs. Cette plateforme a pour vocation de fournir aux utilisateurs individuels et aux petites entreprises aéronautiques la suite logicielle la plus complète, qu'il s'agisse de carnets de vol numériques permettant le partage des listes, ou de capacités d'échange avec famille et collègues - s'accompagnant toujours d'un service de support client exceptionnel. Avec une équipe internationale dynamique comptant 30 collaborateurs, et une communauté de 65 000 utilisateurs couvrant plus de 600 compagnies aériennes, auxquelles viennent s'ajouter des contrats signés avec des leaders mondiaux du secteur aéronautique comme Airbus, CrewLounge est aujourd'hui un leader dans les services numériques à destination des équipages.

Ces deux suites de produits parfaitement complémentaires, destinées aussi bien aux compagnies aériennes qu'aux utilisateurs individuels, permettront de créer conjointement un écosystème complet, de la préparation du vol jusqu'à la gestion des horaires, avec les capacités des carnets de vol électroniques. ​

Aucun changement n'interviendra immédiatement dans les modalités opérationnelles ou dans les portefeuilles de produits pour les 160+ collaborateurs composant l'équipe internationale actuelle. Les feuilles de route régissant produits et services seront maintenues en l'état. Avec la montée en puissance de cette nouvelle collaboration, la mutualisation des ressources se traduira à terme par le développement plus rapide d'un plus large éventail de produits et de fonctionnalités dont les communautés B2B et B2C seront les premiers bénéficiaires. AvioBook et CrewLounge continueront de concert à assurer l'expérience utilisateur la plus élevée qui soit. ​

Patrick « Pat » Boone, commandant de bord et fondateur de CrewLounge, continuera à assurer des fonctions de consultant auprès de la nouvelle entité.

« L'intégration de CrewLounge à la gamme de produits AvioBook constitue une véritable opportunité pour les deux équipes de mutualiser leur expertise afin de créer de puissantes fonctionnalités dont bénéficieront les communautés d'utilisateurs, qu'il s'agisse des compagnies aériennes ou des équipages ». Frédéric Dru, CEO d'AvioBook.

« Comme commandant de bord, je recherche constamment les moyens de faciliter la vie et le travail de mes collègues. Ce sont aujourd'hui plus de 65 000 pilotes et personnels de cabine dans le monde qui peuvent compter sur les capacités qu'offre CrewLounge. En conjuguant nos forces à celles d'AvioBook, nous allons pouvoir continuer notre parcours de croissance et atteindre notre plein potentiel. Je suis donc impatient de voir nos équipes travailler ensemble et assurer l'expansion de notre plateforme aéronautique avec des produits toujours plus puissants ». Pat Boone, fondateur de CrewLounge.

A propos d'AvioBook, entreprise du groupe Thales

Acquise par le groupe Thales en 2016, AVIOBOOK a conservé son agilité et sa réactivité de start-up tout en bénéficiant du soutien d'un leader mondial de l'avionique, des télécommunications et de la cybersécurité, étayé par une expérience unique en matière de conception et de déploiement de solutions numériques sûres et robustes.

La ligne des produits AVIOBOOK a continué de s'étoffer, et offre notamment la principale solution dont dispose aujourd'hui le secteur aéronautique en matière de sacoche de vol électronique (EFB) utilisée par plus de 60 compagnies dans le monde. Proposant à ses clients des solutions intelligentes et intégrées, AVIOBOOK garantit une efficacité opérationnelle accrue et une prise de décision plus rapide. Après plus de dix ans d'innovations, AVIOBOOK est plus que jamais déterminé à tirer parti de la puissance des données, avec des designs intuitifs conçus pour faciliter les opérations des compagnies aériennes.