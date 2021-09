Berenberg a maintenu sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 110 euros sur le titre Thales. Le broker considère le groupe comme l'une des opportunités les plus intéressantes dans le secteur européen de l'aérospatiale et de la défense. Il estime que les fondamentaux sont solides, la valorisation attractive et que des catalyseurs clairs contribueront à faire monter le titre à l'avenir (notamment la journée Investisseurs ESG prévue la semaine prochaine).