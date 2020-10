Thales : C'est parti pour le démarrage de la production de la constellation Skylark

Thales Alenia Space, LeoStella et NorthStar Earth and Space annoncent le phase de démarrage du développement et de la production des premiers satellites de la constellation Skylark, dédiée à la surveillance de l'espace depuis l'espace et au suivi des débris spatiaux.

Cannes, Tukwila, le 27 octobre 2020 - Thales Alenia Space, co-entreprise entre Thales (67%) et Leonardo (33%), a signé la première phase d'un contrat avec NorthStar Earth and Space Inc., la société canadienne de services d'information spatiale, pour démarrer le développement et la production des trois premiers satellites, premières composantes du système spatial le plus avancé dans le monde en matière de surveillance de l'environnement et de l'espace proche.

© NorthStar

En novembre 2018, la Space Alliance, formée par Telespazio (Leonardo 67% et Thales 33%) et Thales Alenia Space avait annoncé sa prise de participation dans NorthStar Earth and Space. Aujourd'hui, les premiers prémices de cette aventure industrielle se précisent avec le démarrage de la production de la constellation Skylark. Dans le cadre du consortium industriel, Thales Alenia Space est responsable du système et de la fourniture de la charge utile. LeoStella (co-entreprise entre BlackSky et Thales Alenia Space) fournira la plateforme et est responsable des activités liées à l'assemblage, à l'intégration et aux tests qui seront effectués sur les satellites depuis le site industriel de Tukwila. situé dans l'Etat de Washington, aux Etats-Unis. C'est également à Tukwila qu'aura lieu l'assemblage final des satellites, avant qu'ils soient livrés sur la base de lancement.

«La Space Alliance est fière de jouer un rôle majeur dans le succès de NorthStar. Le système Skylark générera des données exceptionnelles fortes utiles pour des services à valeur ajoutée destinée à la surveillance de l'espace depuis l'espace (SSA). Skylark représente un premier pas vers la fourniture d'informations extrêmement précises et précieuses dont les opérateurs de satellites seront bénéficiaires », a déclaré Hervé Derrey, Président Directeur Général de Thales Alenia Space.

La capacité à visualiser, comprendre et cartographier l'emplacement physique d'objets naturels et de satellites orbitant autour de la Terre est devenue une véritable préoccupation pour tous les opérateurs privés et gouvernementaux. Il existe actuellement plus de 600000 objets en orbite basse incluant des engins spatiaux, dont la valeur cumulée se chiffre en milliards de dollars, qui sont potentiellement menacés par des risques de collision.

Le suivi des objets spatiaux depuis l'espace, à l'aide de capteurs optiques, améliorera et complétera les systèmes existants. En observant l'espace sous des angles différents, les satellites Skylark amélioreront considérablement le suivi des objets spatiaux, via une meilleure détection des débris en orbite et de meilleures prévisions de collisions potentielles.

'NorthStar salue l'expertise de classe mondiale de Thales Alenia Space et de LeoStella dans le cadre de sa mission visant à fournir des opérations de vol sécures dans la nouvelle économie spatiale. Ensemble, nous sommes impatients de parvenir à la construction d'un avenir spatial pacifique, responsable et durable pour tous', a ajouté Stewart Bain, Président Directeur Général et co-fondateur de NorthStar Earth & Space.

Basés sur le la plateforme Multi-Missions LEO-100 de LeoStella, les satellites Skylark embarqueront un instrument optique compact.

«Destinée à la surveillance de l'espace depuis l'espace, la constellation NorthStar offre au secteur commercial des capacités uniques en matière d'imagerie « non terrestre ». LeoStella est fière de faire partie intégrante de cette équipe industrielle, en apportant à cette mission d'importance majeure toute son expertise en termes de plateformes de satellites multi-missions » a conclu Mike Hettich Président Directeur Général de LeoStella.

A propos de Thales Alenia Space

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en terme d'expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde; pour observer notre Planète; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,15 milliards d'euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays.

www.thalesaleniaspace.com

Thales Alenia Space -contacts presse:

Sandrine Bielecki Tel: +33 (0)4 92 92 70 94 sandrine.bielecki@thalesaleniaspace.com

Tarik Lahlou Tel: +33 (0)6 87 95 89 56 tarik.lahlou@thalesaleniaspace.com

About LeoStella

LeoStella est une société de conception et de fabrication de satellites à la pointe de la technologie qui transforme la construction de constellations en créant des petits satellites à moindre coût et à grande échelle. Basée à Tukwila, Washington, LeoStella est une joint-venture entre Thales Alenia Space et BlackSky. La société a été fondée pour répondre à la demande croissante de développement et de fabrication efficace de satellites résultant de la hausse du nombre de constellations. For more information, visit https://www.leostella.com/.

LeoStella - CONTACTS PRESSE

Colleen Moffitt

colleen@communiquepr.com

Tel: 206-282-4923 ext. 113