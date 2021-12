Thales Canada désigné comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto 21/12/2021 Partager cet article Facebook

Canada's Top 100 Employers, l'irréfutable palmarès annuel des meilleurs endroits où travailler au pays, désigne Thales Canada comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022.

Les bureaux de Thales Canada situés dans la région du Grand Toronto emploient plus de 1 400 personnes et abritent à la fois les activités d'identité et de sécurité numériques (à Burlington) ainsi que le Centre mondial de compétences pour la signalisation ferroviaire urbaine (à Toronto). Thales Canada fournit des systèmes de signalisation pour plus de 100 lignes de métro dans plus de 40 grandes villes, dont plus de 120 kilomètres de voies ferrées de transport en commun au Canada. De plus, l'entreprise produit, pour des cartes de crédit et de débit, une technologie de sécurité qui est utilisée par un tiers de la population canadienne, en plus de mettre des capacités d'authentification et de vérification à la disposition d'un large éventail de clients gouvernementaux et d'entreprises.

En cette période de pandémie, nous accordons une attention particulière à nos activités d'intégration et de développement en début de carrière, en veillant à ce que nos nouveaux employés se sentent les bienvenus et habilités à adapter leur formule de travail pour trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Je suis très heureux de voir ces efforts reconnus par la sélection de Thales Canada parmi les meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto, et nous sommes très fiers de notre équipe de professionnels talentueux, qui gagne la confiance de nos clients chaque jour.

- Chris Pogue, PDG, Thales Canada

Ayant ouvert son premier établissement à Toronto, en 1967, Thales Canada est un chef de file dans la recherche et le développement en entreprise, offrant son expertise à des clients des secteurs du transport, de l'aérospatiale de la défense et de la sécurité, depuis plus de 50 ans. Depuis ces débuts à Toronto, Thales Canada soutient sans réserve la communauté et est un solide partenaire des entreprises locales et une force économique positive dans la région.

Avec des activités dans six autres villes aux quatre coins du Canada et une présence dans plus de 68 pays du monde entier, Thales se fixe des objectifs mondiaux ambitieux en matière innovation et d'inclusion. En particulier, l'entreprise s'emploie sans relâche à investir dans des initiatives encourageant la diversité afin d'attirer la nouvelle génération de talents.

Cliquez ici pour en apprendre plus sur la raison pour laquelle Thales Canada a été désigné comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022.