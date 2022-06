Thales Canada lance Synergy pour stimuler l'innovation auprès des PME canadiennes 01/06/2022 Partager cet article Facebook

Grâce à Synergy, Thales au Canada met en place une infrastructure d'innovation pour soutenir l'incroyable potentiel des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à mettre sur le marché des technologies militaires avancées.

Synergy est un programme de collaboration entre plusieurs parties prenantes. Par l'entremise de Synergy, Thales offre aux PME l'accès à un encadrement et à un accompagnement étroit; une gamme de services de base; une expertise dans le domaine de l'intégration de la technologie dans la chaîne d'approvisionnement canadienne; des moyens de financement externe; l'infrastructure souveraine et sécuritaire de Thales Canada, qui réduit les obstacles à l'entrée; et des voies de commercialisation par l'entremise du vaste portefeuille et des programmes mondiaux de Thales. De son côté, Thales peut mieux servir les marchés émergents et l'évolution des besoins et des préférences des clients.

Synergy se distingue des programmes conventionnels de l'industrie et est conçu pour répondre simultanément aux cinq objectifs de la politique canadienne en matière des retombées industrielles et technologiques (RIT). Contrairement aux accélérateurs traditionnels, Synergy commence ses collaborations avec des PME canadiennes établies afin de créer les conditions nécessaires à l'épanouissement de l'innovation collaborative entre les maîtres d'oeuvre, les PME et les clients. Le programme aide les PME à passer des subventions et contributions aux revenus commerciaux et à un modèle d'entreprise durable.

Synergy s'inspire d'AI@Centech, le programme international d'accélérateur de Thales basé à Montréal pour les jeunes pousses en phase de croissance utilisant l'IA, qui a engagé depuis 2019 plus de 450 entreprises en démarrage dans le monde entier pour cocréer des solutions de pointe sur les marchés de Thales tout en soutenant l'émergence de champions mondiaux de l'IA.

À ce jour, deux PME canadiennes participent au programme inaugural Synergy: TerraSense Analytics Inc. et Pegasus Imagery Ltd.

« Synergy commence avec le résultat final en tête - par l'extrait des technologies militaires canadiennes fiables des applications de niche et en les mettant dans la chaîne d'approvisionnement et dans les mains des personnes qui en ont le plus besoin. Pour les PME, Synergy est un tremplin vers le succès, un moyen de franchir le gouffre des marchés publics de la défense. Pour Thales, Synergy est une infrastructure d'innovation qui nous aidera à favoriser l'innovation dans toutes nos activités. Thales s'est profondément engagé à collaborer avec les PME canadiennes au profit de ses clients - un investissement ciblé d'énergie et d'expertise, et un engagement fondé sur la confiance. »

- Chris Pogue, PDG, Thales Canada

« Thales a pris le temps d'instaurer une relation de confiance entre nous et ses coaches techniques et commerciaux. Ils nous ont aidés à valider notre offre de produits et nous ont présenté des unités commerciales où il y avait de réelles opportunités pour nous. »

- Mike McGinty, PDG, TerraSense Analytics Inc.

« En tant que PME, le fait d'avoir un coach commercial et technique dans le cadre du processus a été essentiel. Pegasus Imagery a établi des liens au sein de Thales, ce qui nous permet de poursuivre ensemble des opportunités pour faire le bien dans le monde. »

- Cole Rosentreter, PDG, Pegasus Imagery Ltd.