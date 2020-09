Thales : China Eastern Airlines et Thales/ACSS renforcent leur partenariat pour améliorer l'efficacité du trafic aérien

• China Eastern Airlines choisit d'équiper ses 203 B737 des transpondeurs NXT-800 DO-260B de Thales/ACSS compatibles ADS-B Out pour se conformer aux exigences de l'administration de l'aviation civile chinoise (CAAC).

• China Eastern Airlines est la première compagnie aérienne de Chine continentale à sélectionner le transpondeur NXT-800 de Thales/ACSS, proposée par le service bulletin de Boeing comme solution certifiée de rétrofit intermix, permettant d'importantes économies.

• Thales/ACSS sont les premiers équipementiers certifiés DO-260B en Chine et à l'international. Aujourd'hui, leurs transpondeurs NXT-800 sont installés sur plus de 4 000 petits et gros porteurs dans le monde, ce qui illustre bien leur expertise en technologies de surveillance.

China Eastern Airlines, l'un des trois grands groupes chinois de transport aérien, a choisi Thales/ACSS pour équiper sa flotte de B737 de transpondeurs NXT-800 DO-260B afin de se conformer aux impératifs du mandat ADS-B Out de la CAAC. Il s'agit du premier rétrofit en configuration inter-mix s'appuyant sur le bulletin de service Boeing pour les impératifs DO-260B en Chine.

L'ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) est une technologie de surveillance grâce à laquelle un avion peut transmettre un gros volume d'informations aux services de contrôle du trafic aérien ou à tout système équipé pour recevoir et décoder les informations émises par ses transpondeurs embarqués.

Les transpondeurs compatibles NXT-800 DO-260B et leurs capacités ABS-B Out peuvent réduire ou remplacer le besoin d'une combinaison traditionnelle de systèmes radar primaires et secondaires, en fournissant des informations plus détaillées, des taux de mise à jour plus rapides et des informations de position plus précises, améliorant significativement la sécurité et l'efficacité des vols. En outre, les stations au sol ADS-B représentent une fraction du coût des stations radar, ce qui permet aux régions éloignées dont l'infrastructure et les capacités de surveillance sont limitées d'obtenir une vue complète de leur espace aérien à un coût bien moindre.

Compte tenu de ces avantages, l'ADS-B Out est devenue une fonction obligatoire pour l'aviation civile dans de nombreuses régions du monde. Les opérateurs chinois de l'aviation commerciale et générale font ainsi le nécessaire pour se mettre en conformité avec le mandat DO-260B de la CAAC prévu pour la fin de l'année 2022, en procédant aux rétrofits indispensables.

China Eastern Airlines a choisi Thales/ ACSS, son partenaire de longue date, pour moderniser ses 203 appareils en les équipant des transpondeurs NXT-800 DO-260B. Dans le cadre de l'accord, les transpondeurs actuels à bord seront remplacés par des transpondeurs Thales/ACSS NXT-800 en utilisant le bulletin de service de Boeing disponible pour le rétrofit inter-mix. La compagnie aérienne fera ainsi d'importantes économies.

Premier à commercialiser des solutions ADS-B In et Out certifiées, ACSS, le partenaire de Thales, est un équipementier majeur du secteur. Ses transpondeurs sont installés sur plus de 4 000 petits et gros porteurs dans le monde. Thales/ACSS sont les premiers fournisseurs de transpondeurs certifiés conformes à la norme DO-260B en Chine et dans le monde.

L'un des principaux utilisateurs des produits Thales/ACSS en Chine, China Eastern Airlines travaille en étroite collaboration avec Thales depuis de nombreuses années. Depuis sa première sélection du pack complet d'équipement Thales pour l'avionique en 2014, la compagnie a équipé environ 150 de ses A320 de produits d'avionique Thales. En 2015, China Eastern Airlines est devenue la première compagnie aérienne chinoise à respecter la norme DO-260B en installant la solution T³CAS de Thales/ACSS sur plusieurs de ses A320. En 2018, China Eastern et Thales ont signé un accord de coopération stratégique de maintenance, instaurant un partenariat stratégique complet.

« Les relations entre China Eastern Airlines et Thales remontent à plusieurs années. Thales est déjà son partenaire commercial privilégié en avionique. Nous sommes très honorés de fournir aujourd'hui à China Eastern des transpondeurs ATC afin de répondre à l'invitation de la CAAC de mettre en œuvre la technologie ADS-B. Nous continuerons à soutenir nos partenaires chinois pour construire un avenir de confiance et proposer des vols sûrs et efficaces.» Jérôme Bendell, Vice-président Thales Asie du Nord et PDG de Thales en Chine