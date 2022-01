Citi a relevé son objectif de cours de 104 à 108 euros sur le titre Thales, tout en maintenant sa recommandation d’Achat. Le broker a relevé ses prévisions de free cash flow pour 2021 et 2022 de respectivement 285 millions d’euros et 414 millions d’euros. Avec environ 2/3 des bénéfices de 2022 provenant de la Défense et de la sécurité (et seulement 15 % pour l'aéronautique), l’analyste continue à considérer Thales comme une "valeur refuge défensive".