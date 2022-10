Thales : De la carte à puce à la transformation numérique – Thales La Ciotat fête 20 ans d'innovations

De la carte à puce à la transformation numérique - Thales La Ciotat fête 20 ans d'innovations 06/10/2022 Partager cet article Facebook

La Ciotat, 6 octobre 2022 - Inauguré il y a 20 ans, le site de Thales La Ciotat célèbre ses innovations mais surtout ses 600 collaborateurs du secteur 'Identité et Sécurité Numériques' (anciennement Gemalto), qui contribuent chaque jour au dynamisme du site.

Tout a commencé en 2002 lorsque Gemplus, mondialement reconnu pour son expertise en carte à puce, a décidé de s'implanter à La Ciotat afin d'y créer un site unique, avec un centre de Recherche & Développement (R&D) adressant le marché de la téléphonie mobile. En 2006, Gemplus fusionne avec Axalto pour devenir Gemalto, leader mondial du secteur, et intègre le groupe Thales en 2019 dans une branche dédiée 'Identité et Sécurité Numériques'.

Aujourd'hui, le site de La Ciotat est reconnu pour son dynamisme et a créé via son 'design-center' (espace de co-innovation) ou encore ses activités de R&D, de nombreuses innovations technologiques. Celles-ci, éprouvées via son laboratoire de sécurité, alimentent une offre toujours plus variée et résiliente.

Ainsi certaines solutions en devenir, ou même déjà dans les poches des utilisateurs, ont été pensées ou développées par les experts de La Ciotat. Qu'il s'agisse de la carte de paiement biométrique, de solutions en paiement mobile sans contact, ou d'enrôlement à des services de téléphonie à distance, un certain nombre d'innovations ont vu le jour grâce aux « cerveaux » et à l'expertise unique développée ici, dans le sud de la France.

Du début de la carte SIM au développement de services d'activation eSIM (SIM embarquée), le site de La Ciotat a su prendre plusieurs virages technologiques en développant et en investissant dans de nouvelles activités numériques. Au total plusieurs dizaines de postes sont à pourvoir et son centre de compétence, créé cette année, cherche encore une dizaine d'experts en cyber sécurité.

« Aujourd'hui les expertises de Thales 'Identité et Sécurité Numériques' sont mondialement reconnues et les centaines d'ingénieurs du site de La Ciotat ont largement contribué au succès de nos clients dans le monde. Ce pôle d'experts a su mettre tout son savoir-faire en matière de transformation numérique au service de nos clients ; mais aussi participer à la création de synergies au sein du groupe (via des expertises en 5G, voiture connectée, etc.). Thales a l'ambition de construire un monde plus sûr, durable et responsable, et cela ne pourra se faire qu'avec l'engagement de tous ces experts qui y contribuent par leur énergie et leur esprit collectif. » Philippe Vallée, Vice-président exécutif de Thales Identité et Sécurité Numériques.

En France en 2022, Thales recrute 4000 personnes en CDI/CDD et 2500 jeunes en contrats de stages et apprentissage.