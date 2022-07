Thales : Disclosure of trading in own shares from 22 to 29 June 2022 (in French only) 11/07/2022 | 17:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du : 4 au 8 juillet Code identifiant Volume total Prix pondéré moyen Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction de l'instrument journalier journalier d'acquisition Marché (en nombre financier d'actions) des actions Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2022-07-04 FR0000121329 17 853 119,2022 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2022-07-05 FR0000121329 45 353 113,3094 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ20 2022-07-05 FR0000121329 7 500 112,1950 CEUX Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2022-07-06 FR0000121329 7 853 114,4524 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2022-07-07 FR0000121329 7 853 117,2876 XPAR Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 2022-07-08 FR0000121329 7 853 119,5513 XPAR TOTAL 94 265 115,2834 Détail transaction par transaction Détail des transactions sur Code identifiant de Prix unitaire Quantité Code identifiant Numéro de référence de la actions propres réalisées : du 4 Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Devise Objectif du rachat l'instrument financier (unité) achetée marché transaction au 8 juillet Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:00:32Z FR0000121329 120,150000 EUR 33 XPAR OD_6wiLdPl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:02:15Z FR0000121329 119,850000 EUR 9 XPAR OD_6wiM49O-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:04:00Z FR0000121329 119,700000 EUR 8 XPAR OD_6wiMVHv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:05:24Z FR0000121329 119,700000 EUR 9 XPAR OD_6wiMrHo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:07:01Z FR0000121329 119,600000 EUR 8 XPAR OD_6wiNGSo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:08:47Z FR0000121329 119,550000 EUR 2 XPAR OD_6wiNi6S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:09:02Z FR0000121329 119,550000 EUR 8 XPAR OD_6wiNlvY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:10:55Z FR0000121329 119,400000 EUR 10 XPAR OD_6wiOFFR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:12:24Z FR0000121329 120,000000 EUR 8 XPAR OD_6wiOcX5-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:14:18Z FR0000121329 119,700000 EUR 8 XPAR OD_6wiP69a-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:15:52Z FR0000121329 119,550000 EUR 9 XPAR OD_6wiPUVa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:21:12Z FR0000121329 119,850000 EUR 20 XPAR OD_6wiQpwH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:23:04Z FR0000121329 119,900000 EUR 8 XPAR OD_6wiRJ5t-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:26:00Z FR0000121329 119,750000 EUR 8 XPAR OD_6wiS2hH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:30:00Z FR0000121329 120,100000 EUR 14 XPAR OD_6wiT3EQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:33:41Z FR0000121329 119,950000 EUR 11 XPAR OD_6wiTyqn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:34:46Z FR0000121329 119,800000 EUR 8 XPAR OD_6wiUFcl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:38:26Z FR0000121329 120,150000 EUR 13 XPAR OD_6wiVAuO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:43:42Z FR0000121329 120,500000 EUR 15 XPAR OD_6wiWV72-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:47:00Z FR0000121329 120,550000 EUR 8 XPAR OD_6wiXKaD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:50:14Z FR0000121329 120,500000 EUR 9 XPAR OD_6wiY95K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T07:57:03Z FR0000121329 120,300000 EUR 13 XPAR OD_6wiZrR4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:01:05Z FR0000121329 120,450000 EUR 11 XPAR OD_6wiasLZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:02:25Z FR0000121329 120,350000 EUR 8 XPAR OD_6wibD9R-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:07:54Z FR0000121329 120,300000 EUR 12 XPAR OD_6wicasT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:15:06Z FR0000121329 120,750000 EUR 14 XPAR OD_6wieP42-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:16:07Z FR0000121329 120,650000 EUR 9 XPAR OD_6wief0L-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:19:04Z FR0000121329 120,600000 EUR 9 XPAR OD_6wifP3j-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:28:35Z FR0000121329 120,650000 EUR 13 XPAR OD_6wihnaJ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:28:40Z FR0000121329 120,650000 EUR 3 XPAR OD_6wihotW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:30:15Z FR0000121329 120,550000 EUR 8 XPAR OD_6wiiDmW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:36:10Z FR0000121329 120,300000 EUR 14 XPAR OD_6wijhxE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:43:36Z FR0000121329 120,350000 EUR 9 XPAR OD_6wila1P-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:47:40Z FR0000121329 120,400000 EUR 10 XPAR OD_6wimbVq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:52:11Z FR0000121329 120,400000 EUR 12 XPAR OD_6winjxU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T08:55:55Z FR0000121329 120,250000 EUR 11 XPAR OD_6wiogCh-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:00:39Z FR0000121329 120,200000 EUR 9 XPAR OD_6wipsHb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:07:47Z FR0000121329 120,350000 EUR 15 XPAR OD_6wirfQ4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:13:27Z FR0000121329 120,300000 EUR 8 XPAR OD_6wit5ta-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:16:59Z FR0000121329 120,200000 EUR 8 XPAR OD_6witz9w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:20:45Z FR0000121329 119,900000 EUR 8 XPAR OD_6wiuvsz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:25:20Z FR0000121329 119,700000 EUR 8 XPAR OD_6wiw5Jv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:29:41Z FR0000121329 119,550000 EUR 8 XPAR OD_6wixBQH-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:34:29Z FR0000121329 119,450000 EUR 9 XPAR OD_6wiyOBq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:38:18Z FR0000121329 119,400000 EUR 8 XPAR OD_6wizLoX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:47:36Z FR0000121329 119,400000 EUR 10 XPAR OD_6wj1gzx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:51:46Z FR0000121329 119,050000 EUR 10 XPAR OD_6wj2jyS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T09:54:29Z FR0000121329 118,950000 EUR 8 XPAR OD_6wj3QVN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:00:38Z FR0000121329 118,850000 EUR 8 XPAR OD_6wj4yPp-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:05:51Z FR0000121329 118,850000 EUR 9 XPAR OD_6wj6HqR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:11:54Z FR0000121329 118,550000 EUR 8 XPAR OD_6wj7oFo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:15:47Z FR0000121329 118,350000 EUR 8 XPAR OD_6wj8mnW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:21:16Z FR0000121329 118,250000 EUR 8 XPAR OD_6wjAAQR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:27:07Z FR0000121329 118,450000 EUR 8 XPAR OD_6wjBdsV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:36:51Z FR0000121329 118,450000 EUR 10 XPAR OD_6wjE5d0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:48:22Z FR0000121329 118,950000 EUR 18 XPAR OD_6wjGzRY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T10:55:47Z FR0000121329 118,950000 EUR 8 XPAR OD_6wjIrNZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:03:02Z FR0000121329 119,000000 EUR 3 XPAR OD_6wjKgIt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:03:02Z FR0000121329 119,000000 EUR 8 XPAR OD_6wjKgIy-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:11:10Z FR0000121329 119,250000 EUR 9 XPAR OD_6wjMjHV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:16:17Z FR0000121329 119,250000 EUR 8 XPAR OD_6wjO1GR-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:25:22Z FR0000121329 119,300000 EUR 9 XPAR OD_6wjQIyS-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:32:19Z FR0000121329 119,550000 EUR 10 XPAR OD_6wjS3OZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:41:45Z FR0000121329 119,700000 EUR 8 XPAR OD_6wjUQph-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:49:19Z FR0000121329 119,800000 EUR 9 XPAR OD_6wjWKwt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T11:54:14Z FR0000121329 119,800000 EUR 8 XPAR OD_6wjXZVq-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:02:38Z FR0000121329 119,800000 EUR 11 XPAR OD_6wjZgcV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:11:18Z FR0000121329 119,600000 EUR 8 XPAR OD_6wjbruK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:15:36Z FR0000121329 119,500000 EUR 3 XPAR OD_6wjcx4D-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:15:36Z FR0000121329 119,500000 EUR 5 XPAR OD_6wjcx4D-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:24:48Z FR0000121329 119,700000 EUR 9 XPAR OD_6wjfGas-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:28:13Z FR0000121329 119,700000 EUR 10 XPAR OD_6wjg82r-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:36:10Z FR0000121329 119,750000 EUR 9 XPAR OD_6wji8Dd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:39:15Z FR0000121329 119,700000 EUR 8 XPAR OD_6wjiuFI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:47:20Z FR0000121329 119,150000 EUR 10 XPAR OD_6wjkwUW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:50:22Z FR0000121329 119,000000 EUR 9 XPAR OD_6wjlhni-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:57:53Z FR0000121329 118,700000 EUR 1 XPAR OD_6wjnb0P-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T12:57:53Z FR0000121329 118,700000 EUR 7 XPAR OD_6wjnb0S-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:03:01Z FR0000121329 118,650000 EUR 10 XPAR OD_6wjotIV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:07:07Z FR0000121329 118,250000 EUR 11 XPAR OD_6wjpvBb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:16:01Z FR0000121329 118,500000 EUR 9 XPAR OD_6wjsA9p-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:18:02Z FR0000121329 118,300000 EUR 9 XPAR OD_6wjsfTs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:23:18Z FR0000121329 118,150000 EUR 8 XPAR OD_6wjtzly-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:31:20Z FR0000121329 118,300000 EUR 14 XPAR OD_6wjw1It-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:31:20Z FR0000121329 118,450000 EUR 18 XPAR OD_6wjw179-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:39:08Z FR0000121329 118,400000 EUR 15 XPAR OD_6wjxz1Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:42:16Z FR0000121329 118,350000 EUR 16 XPAR OD_6wjylqw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:47:53Z FR0000121329 118,500000 EUR 11 XPAR OD_6wk0BR2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:49:36Z FR0000121329 118,550000 EUR 8 XPAR OD_6wk0cM8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:54:27Z FR0000121329 118,500000 EUR 3 XPAR OD_6wk1q3T-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:56:23Z FR0000121329 118,650000 EUR 17 XPAR OD_6wk2K8c-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T13:59:08Z FR0000121329 118,600000 EUR 8 XPAR OD_6wk31Ea-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:00:02Z FR0000121329 118,500000 EUR 12 XPAR OD_6wk3F7K-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:06:10Z FR0000121329 118,150000 EUR 17 XPAR OD_6wk4n0U-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:10:55Z FR0000121329 118,150000 EUR 8 XPAR OD_6wk5z18-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:14:21Z FR0000121329 118,100000 EUR 8 XPAR OD_6wk6qi0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:16:07Z FR0000121329 118,050000 EUR 8 XPAR OD_6wk7IDk-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:23:51Z FR0000121329 118,100000 EUR 16 XPAR OD_6wk9ErI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:25:56Z FR0000121329 118,150000 EUR 13 XPAR OD_6wk9lXt-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:30:11Z FR0000121329 118,150000 EUR 10 XPAR OD_6wkApn6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:32:03Z FR0000121329 117,900000 EUR 8 XPAR OD_6wkBIsl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:38:19Z FR0000121329 117,900000 EUR 16 XPAR OD_6wkCsfb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:41:10Z FR0000121329 118,100000 EUR 10 XPAR OD_6wkDbG0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:44:24Z FR0000121329 118,150000 EUR 17 XPAR OD_6wkEPg6-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:55:53Z FR0000121329 118,200000 EUR 26 XPAR OD_6wkHIvv-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T14:58:27Z FR0000121329 118,200000 EUR 8 XPAR OD_6wkHx2M-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T15:05:23Z FR0000121329 118,100000 EUR 22 XPAR OD_6wkJh8w-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T15:10:45Z FR0000121329 118,150000 EUR 16 XPAR OD_6wkL2zW-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-04T15:11:21Z FR0000121329 118,150000 EUR 10 XPAR OD_6wkLCFt-01 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:00:28Z FR0000121329 118,250000 EUR 29 XPAR OD_6woC8t4-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:01:57Z FR0000121329 117,950000 EUR 11 XPAR OD_6woCW87-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:03:36Z FR0000121329 117,300000 EUR 8 XPAR OD_6woCvoZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:05:16Z FR0000121329 117,050000 EUR 8 XPAR OD_6woDLpQ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:07:15Z FR0000121329 116,850000 EUR 8 XPAR OD_6woDqhT-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:10:56Z FR0000121329 116,900000 EUR 17 XPAR OD_6woEmFB-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:11:56Z FR0000121329 116,600000 EUR 8 XPAR OD_6woF1t7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:14:29Z FR0000121329 116,300000 EUR 12 XPAR OD_6woFfXf-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:16:10Z FR0000121329 116,550000 EUR 8 XPAR OD_6woG5n9-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:19:58Z FR0000121329 116,300000 EUR 11 XPAR OD_6woH3Bi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:21:34Z FR0000121329 116,200000 EUR 8 XPAR OD_6woHS9g-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:24:44Z FR0000121329 115,800000 EUR 11 XPAR OD_6woIFbo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:27:06Z FR0000121329 115,550000 EUR 9 XPAR OD_6woIqXD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:30:14Z FR0000121329 115,650000 EUR 11 XPAR OD_6woJdUs-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:33:15Z FR0000121329 115,450000 EUR 11 XPAR OD_6woKOU8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:36:10Z FR0000121329 115,600000 EUR 8 XPAR OD_6woL87m-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:40:28Z FR0000121329 115,250000 EUR 14 XPAR OD_6woMD6Z-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:45:06Z FR0000121329 114,750000 EUR 13 XPAR OD_6woNNSa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:48:32Z FR0000121329 114,750000 EUR 10 XPAR OD_6woOF0i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:52:11Z FR0000121329 114,900000 EUR 10 XPAR OD_6woPAAN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:58:41Z FR0000121329 115,150000 EUR 9 XPAR OD_6woQnWr-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T07:59:42Z FR0000121329 115,150000 EUR 10 XPAR OD_6woR3Rw-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:02:39Z FR0000121329 115,300000 EUR 8 XPAR OD_6woRnR0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:06:16Z FR0000121329 115,300000 EUR 11 XPAR OD_6woShyu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:11:02Z FR0000121329 115,400000 EUR 9 XPAR OD_6woTuHY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:14:53Z FR0000121329 115,100000 EUR 8 XPAR OD_6woUsJ7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:17:16Z FR0000121329 114,950000 EUR 8 XPAR OD_6woVTcE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:21:40Z FR0000121329 114,900000 EUR 9 XPAR OD_6woWaGu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:26:15Z FR0000121329 114,750000 EUR 9 XPAR OD_6woXjsI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:29:11Z FR0000121329 114,150000 EUR 9 XPAR OD_6woYTbX-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:33:45Z FR0000121329 114,350000 EUR 9 XPAR OD_6woZcoE-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:38:02Z FR0000121329 114,650000 EUR 8 XPAR OD_6woahmO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:45:05Z FR0000121329 114,850000 EUR 10 XPAR OD_6wocTls-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:45:11Z FR0000121329 114,850000 EUR 5 XPAR OD_6wocVDz-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:49:32Z FR0000121329 114,800000 EUR 8 XPAR OD_6wodbF3-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T08:56:26Z FR0000121329 114,750000 EUR 9 XPAR OD_6wofL3y-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:00:20Z FR0000121329 114,900000 EUR 8 XPAR OD_6wogJo2-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:02:28Z FR0000121329 114,800000 EUR 8 XPAR OD_6wogr1e-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:08:39Z FR0000121329 114,600000 EUR 6 XPAR OD_6woiPd8-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:08:39Z FR0000121329 114,600000 EUR 2 XPAR OD_6woiPdD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:13:00Z FR0000121329 114,550000 EUR 11 XPAR OD_6wojVZ0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:17:18Z FR0000121329 114,700000 EUR 9 XPAR OD_6wokadD-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:23:15Z FR0000121329 114,600000 EUR 8 XPAR OD_6wom5TO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:25:58Z FR0000121329 114,400000 EUR 9 XPAR OD_6womlz7-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:32:46Z FR0000121329 114,400000 EUR 10 XPAR OD_6wooUAZ-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:36:49Z FR0000121329 114,200000 EUR 8 XPAR OD_6wopVBI-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:41:22Z FR0000121329 114,150000 EUR 5 XPAR OD_6woqeFY-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:46:13Z FR0000121329 114,150000 EUR 12 XPAR OD_6worryK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:50:49Z FR0000121329 113,850000 EUR 8 XPAR OD_6wot1pK-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T09:58:49Z FR0000121329 114,450000 EUR 9 XPAR OD_6wov2ie-02 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:02:04Z FR0000121329 114,300000 EUR 9 XPAR OD_6wovrN0-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:15:00Z FR0000121329 114,500000 EUR 15 XPAR OD_6woz7LV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:19:01Z FR0000121329 114,400000 EUR 9 XPAR OD_6wp07sV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:24:08Z FR0000121329 114,200000 EUR 9 XPAR OD_6wp1Phl-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:29:14Z FR0000121329 113,800000 EUR 8 XPAR OD_6wp2hUV-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:35:11Z FR0000121329 113,650000 EUR 8 XPAR OD_6wp4CEN-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:43:03Z FR0000121329 113,100000 EUR 8 XPAR OD_6wp6B6x-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:51:15Z FR0000121329 112,900000 EUR 8 XPAR OD_6wp8EyO-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T10:55:54Z FR0000121329 112,950000 EUR 8 XPAR OD_6wp9Pld-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:02:27Z FR0000121329 112,750000 EUR 8 XPAR OD_6wpB3oa-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:09:14Z FR0000121329 112,150000 EUR 8 XPAR OD_6wpClqd-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:19:59Z FR0000121329 112,750000 EUR 9 XPAR OD_6wpFTZU-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:24:30Z FR0000121329 112,700000 EUR 9 XPAR OD_6wpGbyA-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:33:48Z FR0000121329 112,700000 EUR 11 XPAR OD_6wpIx99-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:41:40Z FR0000121329 112,750000 EUR 9 XPAR OD_6wpKw2W-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:49:52Z FR0000121329 112,700000 EUR 8 XPAR OD_6wpMzxP-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T11:54:30Z FR0000121329 112,600000 EUR 8 XPAR OD_6wpOARu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:01:39Z FR0000121329 111,650000 EUR 8 XPAR OD_6wpPxqo-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:13:00Z FR0000121329 110,900000 EUR 11 XPAR OD_6wpSp3l-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:16:36Z FR0000121329 110,750000 EUR 8 XPAR OD_6wpTjME-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:25:24Z FR0000121329 111,250000 EUR 11 XPAR OD_6wpVweu-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:30:05Z FR0000121329 111,400000 EUR 8 XPAR OD_6wpX7gb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:36:10Z FR0000121329 110,800000 EUR 8 XPAR OD_6wpYeej-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:41:51Z FR0000121329 110,200000 EUR 8 XPAR OD_6wpa5Qb-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:50:12Z FR0000121329 110,950000 EUR 10 XPAR OD_6wpcBiC-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:56:00Z FR0000121329 111,200000 EUR 11 XPAR OD_6wpdeKx-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T12:58:46Z FR0000121329 111,700000 EUR 8 XPAR OD_6wpeLVn-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T13:06:20Z FR0000121329 111,750000 EUR 13 XPAR OD_6wpgFTi-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe Thales 529900FNDVTQJOVVPZ19 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-07-05T13:10:32Z FR0000121329 112,050000 EUR 8 XPAR OD_6wphJ5i-00 Cession Attribution d'actions aux salariés et dirigeants du Groupe This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here. Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer THALES SA published this content on 11 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 July 2022 15:03:01 UTC.

© Publicnow 2022 Toute l'actualité sur THALES 17:14 THALES : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2022 PU 17:04 THALES : Disclosure of trading in own shares from 22 to 29 June 2022 (in French only) PU 16:44 THALES : Athea choisi pour la phase 3 du projet Artemis.IA CF 16:32 THALES : nouveau partenariat avec l'Institut Curie CF 16:29 La JV Atos-Thales remporte la phase 3 du contrat pour le projet d'informatique et d'int.. MT 15:28 ATOS : Athea choisi pour la phase 3 du projet Artemis.IA CF 15:00 Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street - Lundi 11 juillet 2022 AO 14:24 THALES : ATHEA sélectionnée par la DGA pour la dernière phase du projet ARTEMIS.IA PU 14:24 RADIOTHÉRAPIE FLASH PAR ÉLECTRONS DE : l'Institut Curie et Thales s'associent pour créer u.. PU 13:24 QUALCOMM : projet pour mettre la 5G en orbite CF Recommandations des analystes sur THALES 28/06 BONDS : Moody's relève la perspective de la note "A2" de Thales à "stable" DJ 13/06 THALES : Goldman Sachs initie à l'achat, vise 146 euros CF 13/06 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : TotalEnergies, Orange, Thales, Adevinta, ENI, Maisons du Monde,..

Données financières EUR USD CA 2022 17 257 M 17 565 M - Résultat net 2022 1 199 M 1 220 M - Tréso. nette 2022 184 M 188 M - PER 2022 22,7x Rendement 2022 2,31% Capitalisation 25 537 M 25 992 M - VE / CA 2022 1,47x VE / CA 2023 1,29x Nbr Employés 78 565 Flottant 46,2% Graphique THALES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique THALES Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 119,90 € Objectif de cours Moyen 134,80 € Ecart / Objectif Moyen 12,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Patrice Caine Principal Pascal Bouchiat CFO, Senior EVP-Finance & Information Systems Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology Jean-Loïc Galle SEVP, Chief Operating & Performance Officer Ann Winifred Taylor Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) THALES 60.29% 25 992 SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD 5.91% 2 769 HENSOLDT AG 86.50% 2 495 PLANET LABS PBC -21.30% 1 300 TERRAN ORBITAL CORPORATION -47.22% 719 OHB SE -3.33% 615