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    HO   FR0000121329

THALES

(HO)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:35 01/11/2022
127.90 EUR   -0.58%
18:20Thales : Document AMF CP. 2022DD869437
PU
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DJ
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Thales : Document AMF CP. 2022DD869437

01/11/2022 | 18:20
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2022DD869437

01 novembre 2022

FR0000121329 - DD153932

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MARC DARMON, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION SECURISES

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : THALES

LEI : 529900FNDVTQJOVVPZ19

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 128.7000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 128.7000 Euro

VOLUME : 2 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 novembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

THALES SA published this content on 01 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2022 17:19:02 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 17 488 M 17 292 M -
Résultat net 2022 1 158 M 1 145 M -
Tréso. nette 2022 406 M 402 M -
PER 2022 23,3x
Rendement 2022 2,19%
Capitalisation 27 239 M 26 935 M -
VE / CA 2022 1,53x
VE / CA 2023 1,35x
Nbr Employés 78 565
Flottant 46,0%
Graphique THALES
Durée : Période :
Thales : Graphique analyse technique Thales | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique THALES
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 16
Dernier Cours de Clôture 128,65 €
Objectif de cours Moyen 142,20 €
Ecart / Objectif Moyen 10,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Patrice Caine Principal
Pascal Bouchiat CFO, Senior EVP-Finance & Information Systems
Philippe Keryer Executive VP-Strategy, Research & Technology
Jean-Loïc Galle SEVP, Chief Operating & Performance Officer
Ann Winifred Taylor Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
THALES71.99%26 935
HENSOLDT AG90.10%2 471
SHANGHAI HUACE NAVIGATION TECHNOLOGY LTD-2.64%2 329
MAXAR TECHNOLOGIES INC.-24.35%1 658
PLANET LABS PBC-14.63%1 418
OHB SE-21.11%488