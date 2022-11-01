Thales : Document AMF CP. 2022DD869437

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2022DD869437
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01 novembre 2022
FR0000121329 - DD153932
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
MARC DARMON, DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION SECURISES
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : THALES
LEI : 529900FNDVTQJOVVPZ19
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 31 octobre 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 128.7000 Euro
VOLUME : 2 000.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 128.7000 Euro
VOLUME : 2 000.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 novembre 2022