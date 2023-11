Ethiopian Airlines choisit les IFE Thales AVANT Up

pour équiper son nouvel A350 15/11/2023 Partager cet article https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.thalesgroup.com/fr/monde/aeronautique/press_release/ethiopian-airlines-choisit-ife-thales-equiper-son-nouvel-a350&title=Ethiopian Airlines choisit les IFE Thales AVANT Up

pour équiper son nouvel A350">Facebook

pour équiper son nouvel A350">Facebook Twitter

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.thalesgroup.com/fr/monde/aeronautique/press_release/ethiopian-airlines-choisit-ife-thales-equiper-son-nouvel-a350&title=Ethiopian Airlines choisit les IFE Thales AVANT Up

pour équiper son nouvel A350&summary=&source=">LinkedIn

Ethiopian Airlines, compagnie aérienne à la plus forte croissance d'Afrique, a le plaisir d'annoncer qu'elle a choisi la solution de divertissement à bord AVANT Up pour son prochain avion, l'Airbus A350-1000.

Ethiopian Airlines, compagnie distinguée à de multiples reprises notamment en tête du classement SKYTRAX pour la sixième année consécutive, va introduire un nouvelle interface utilisateur pour enrichir l'expérience passager, plusieurs services numériques tels que : des cartes interactives, des achats et des sélections de repas et de boissons.





Ethiopian Airlines et Thales lors de la cérémonie de signature du contrat (Photo ci-dessus de gauche à droite : ​ Mesfin Tasew : Group Chief Executive Officer - Ethiopian Airlines Group, Retta Melaku : COO - Ethiopian Airlines, Mathieu Franco : Senior Account Manager - Thales Thales InFlyt Experience, Bruno Guinamand : Vice-président régional - Thales InFlyt Experience)

Bruno GUINAMAND, Vice-Président régional, Thales Inflyt Experience « Ethiopian Airlines fait confiance à Thales pour son multimédia de bord depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, le groupe nous confie la mission d'équiper son nouvel A350-1000 de la toute dernière solution AVANT Up. Par ce choix, Ethiopian Airlines se dote de capacités et technologies de pointe au service des voyageurs. L'alliance de nos écrans 4K HDR QLED Optiq, d'un système d'alimentation primé et de services numeriques de nouvelle génération garantit aux passagers d'Ethiopian Airlines une expérience en vol exceptionnelle. »

Réitérant l'engagement d'Ethiopian Airlines à améliorer continuellement l'expérience des clients à bord, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, M. Mesfin Tasew, a déclaré, « Alors que nous nous efforçons de conserver notre position de numéro un en Afrique et parmi les plus grandes compagnies aériennes au monde, nous savons combien notre succès passe par notre capacité à offrir aux passagers la meilleure expérience à bord possible. Nous sommes ravis d'intégrer la solution de divertissement AVANT Up pour notre prochain Airbus A350-1000, au sein duquel les passagers profiteront d'une expérience immersive et cinématographique de pointe. Le système offre plusieurs fonctionnalités uniques qui permettent aux passagers de se distraire tout au long du vol et d'arriver à destination pleinement détendus."

AVANT Up de Thales inclut de nouveaux écrans 4K HDR QLED Optiq. Deux connexions Bluetooth et le wifi intégré permettent aux passagers de connecter au système plusieurs appareils. Les écrans Optiq comprennent des ports USB-A et USB-C, sur lesquels les passagers bénéficient de 70 W pour charger écouteurs, téléphones, tablettes ou ordinateurs portables durant le vol.

Lauréat de nombre de distinctions prestigieuses, se positionnant notamment pour la sixième année consécutive en tête du classement SKYTRAX de la meilleure compagnie aérienne africaine, Ethiopian Airlines va continuer d'investir dans des technologies digitales innovantes qui amélioreront l'expérience passager.

Le premier Airbus A350-1000 d'Ethiopian Airlines doit être livré d'ici fin 2024.

Àproposd'Ethiopian Airlines

Le groupe Ethiopian Airlines (Ethiopian) est la marque de compagnie aérienne à la croissance la plus rapide au niveau mondial et la plus grande marque de compagnie aérienne sur le continent. En soixante-dix-sept ans d'opérations réussies, Ethiopian, la compagnie aérienne à la croissance la plus rapide, est devenue l'une des principales compagnies aériennes du continent, inégalée en termes d'efficacité et de succès opérationnel. Ethiopian domine la majeure partie du réseau de passagers et de fret africain, exploitant la flotte la plus jeune et la plus moderne vers plus de 150 destinations nationales et internationales de passagers et de fret sur cinq continents.

La flotte d'Ethiopian se compose d'avions ultramodernes respectueux de l'environnement tels que les Boeing 737, 777, 787, Airbus A350-900 et Bombardier Dash 8-400 à double cabine, avec un âge moyen de la flotte de sept ans. En fait, Ethiopian est la première compagnie aérienne en Afrique à posséder et exploiter la plupart de ces avions.

En tant que compagnie aérienne multi-récompensée, Ethiopian a remporté de nombreux prix convoités, notamment le prix de la "Meilleure compagnie aérienne en Afrique" de Skytrax pendant six années consécutives, entre autres. La compagnie est membre de Star Alliance depuis 2011 et a enregistré une croissance de plus de trois fois au cours des dix dernières années.

Pour en savoir plus : www.ethiopianairlines.com ​ ​ ​ ​ ​

Email: CorporateCommunication@ethiopianairlines.com ​ ​

Contact: (251-11)517-8913/8165/8907 ​