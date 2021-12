Thales : Frontier Airlines étend le champ d'application du programme AVIOBOOK et lance la phase II

Frontier Airlines étend le champ d'application du programme AVIOBOOK et lance la phase II 21/12/2021 Partager cet article Facebook

Frontier Airlines, la compagnie aérienne la plus verte des Etats-Unis, souligne une nouvelle fois sa confiance dans les solutions AVIOBOOK en lançant la phase II de son expérimentation. Le nombre croissant de modules utilisés dans AVIOBOOK Flight, et les essais réalisés avec AVIOBOOK Connect, devraient permettre d'alléger la charge de travail des pilotes et de faciliter les échanges d'informations.

Après la mise en service réussie de l'Electronic Flight Folder en 2020, Frontier Airlines a décidé d'élargir son partenariat avec AVIOBOOK pour améliorer l'efficacité de ses opérations et poursuivre ses objectifs environnementaux. Tous les équipages étant déjà formés de manière adéquate et utilisant la suite d'applications aujourd'hui disponibles, l'étape suivante devrait se traduire par de nouvelles améliorations opérationnelles, avec un champ d'applications élargi.

Agrée par la FAA, l'application iPad d'AVIOBOOK permet aux équipages de bénéficier d'un tableau de bord intuitif, leur offrant toutes les informations requises pendant le vol, et comprenant notamment les autorisations de régulation qui n'ont plus à être imprimées au niveau des portes. Ces nouvelles modalités permettent à la compagnie aérienne d'éviter d'avoir à imprimer quelque 10 millions de pages par an, se traduisant également par des milliers de litres de carburant économisés. Lors de la phase initiale, Frontier Airlines avait pu observer comment AVIOBOOK permet aux pilotes d'accéder au plan de vol actualisé et aux données météorologiques les plus récentes, contribuant ainsi à assurer la ponctualité des départs et accélérant la reprise des opérations en cas d'incidents.

Les retours d'expérience positifs des utilisateurs, avec le constat d'avantages opérationnels concrets, ont conduit à la mise en œuvre de la phase II. Cette nouvelle étape verra la compagnie fournir aux pilotes des outils leur permettant de mieux gérer la charge de travail avec la sacoche de vol électronique (EFB), de faciliter l'accès aux informations pratiques afférentes aux plateformes aéroportuaires, et d'améliorer les communications en temps réel entre les différents acteurs et intervenants concernés.

S'appuyant sur plus d'une décennie d'expertise, AVIOBOOK est une solution fiable qui se différencie grâce à sa large intégration en back-office et à l'importance de ses fonctionnalités confortées par l'expérience des utilisateurs. Permettant notamment le reporting des retards, l'analyse des opérations et la gestion des événements imprévus, les nouvelles fonctionnalités autorisées par le champ élargi de la phase II, permettront non seulement de mettre les informations requises dans les bonnes mains, mais aussi d'améliorer les opérations de la compagnie. Frontier Airlines et AVIOBOOK œuvrent en étroite collaboration pour mener à bien la prochaine étape de la transformation digitale de la compagnie.

A propos de Frontier Airlines

Avec un siège social à Denver (Colorado), Frontier Airlines opère actuellement plus de 110 Airbus A320 et bénéficie de la flotte d'A320neo la plus importante des Etats-Unis pour desservir une centaine de destinations sur le territoire national, dans la région Caraïbes, au Mexique et en Amérique latine. L'utilisation qui est faite de ces avions, la configuration des cabines, la recherche constante de gains de poids et le traitement optimisé des bagages sont autant de facteurs qui ont contribué à réduire en moyenne de 43 % sa consommation de carburant par rapport aux autres compagnies aériennes U.S. (les économies de carburant constatées sont basées sur la consommation 2019 par siège-kilomètre, comparée à la moyenne pondérée des principales compagnies aériennes U.S.), ce qui fait de Frontier Airlines la compagnie américaine la plus économe en carburant. Avec plus de 230 nouveaux Airbus en commande, Frontier Airlines va poursuivre sa politique de croissance et continuer d'offrir des tarifs abordables dans l'ensemble du pays.

A propos de AVIOBOOK

Acquise par le groupe Thales en 2016, AVIOBOOK a conservé son agilité et sa réactivité de start-up tout en bénéficiant du soutien d'un leader mondial de l'avionique, des télécommunications et de la cybersécurité, étayé par une expérience unique en matière de conception et de déploiement de solutions numériques sûres et robustes.

La ligne des produits AVIOBOOK a continué de s'étoffer, et offre notamment la principale solution dont dispose aujourd'hui le secteur aéronautique en matière de sacoche de vol électronique (EFB) utilisée par plus de 60 compagnies dans le monde. Proposant à ses clients des solutions intelligentes et intégrées, AVIOBOOK garantit une efficacité opérationnelle accrue et une prise de décision plus rapide. Après plus d'une décennie d'innovations, AVIOBOOK est plus que jamais déterminé à tirer parti de la puissance des données, avec des designs intuitifs conçus pour faciliter les opérations des compagnies aériennes.