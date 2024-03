GCAA, Etihad Airways et Thales ont signé un accord de coopération pour optimiser les opérations de vol 12/03/2024 Partager cet article Facebook

Le 8 mars, la General Civil Aviation Authority (GCAA), Etihad Airways et Thales ont signé un protocole d'accord (MoU) pour collaborer à la réduction de l'impact climatique dans la région d'information de vol des Émirats (FIR).

Cette collaboration s'inscrit dans un cadre d'innovation qui vise à améliorer les performances environnementales de l'aviation dans la FIR des Émirats. ​ L'objectif est de tendre vers des opérations plus souvent optimisées grâce à de nouveaux systèmes de collaboration entre le contrôle du trafic aérien et les compagnies aériennes, soutenus par des outils numériques.

L'optimisation des opérations de vol est l'un des principaux moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre des vols individuels effectués par le secteur du transport aérien commercial.





© Thales

L'industrie de l'aviation aux Émirats arabes unis (EAU) a connu une croissance fulgurante depuis ses débuts, émergeant comme un leader mondial en termes de connectivité aérienne. Les EAU ont consolidé leur position en tant que hub aérien clé dans le paysage post-pandémique, réaffirmant leur statut parmi les principaux acteurs mondiaux de l'aviation.

Le secteur du transport aérien est pleinement conscient de son impact sur l'environnement et s'engage à réduire ses émissions de carbone à zéro d'ici 2050, la durabilité environnementale étant une priorité absolue.

Pour relever ce défi mondial, l'un des moyens les plus efficaces d'obtenir des résultats consiste à optimiser les opérations de vol, afin de permettre aux utilisateurs de l'espace aérien de choisir les plans de vol les plus efficaces en suivant des itinéraires plus directs, en ajustant leurs profils de vol en temps réel et en utilisant des outils numériques pour favoriser une meilleure collaboration entre les utilisateurs de l'espace aérien et les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP).

Grâce à ce protocole d'accord, la GCAA, Etihad Airways et Thales testeront les solutions développées par Thales dans le cadre de son offre "Thales Orchestrator for Eco-Friendly Trajectories", permettant aux utilisateurs de mettre en œuvre des trajectoires optimisées de manière simple, rapide et efficace.

« Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement des Émirats arabes unis en faveur de la durabilité, et elle est en accord avec le thème de l'année 2024, qui sera consacrée à la durabilité. Elle souligne l'engagement de la GCAA envers les priorités nationales et la méthodologie du gouvernement, tout en remplissant nos engagements internationaux au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), en particulier l'annonce récente à Dubaï du Cadre mondial pour le carburant de l'aviation, qui fixe un objectif ambitieux de réduction des émissions mondiales de l'aviation de 5% d'ici 2030. Nous sommes convaincus que notre coopération avec Etihad Airways et Thales ouvrira la voie à des pratiques durables dans le secteur de l'aviation et contribuera de manière significative au développement du pays vers un avenir durable pour les générations futures". Son Excellence Saif Mohammed Al Suwaidi, Directeur Général de la GCAA

"Etihad est honoré de faire partie de cette initiative novatrice qui s'aligne parfaitement sur l'engagement des Émirats arabes unis, qui incarne l'essence de l'Année de la Durabilité en 2024. En travaillant aux côtés de la GCAA et de Thales, cela témoigne d'un engagement collectif à atténuer l'impact climatique de l'aviation, en parfaite harmonie avec l'agenda visionnaire 2031 des Émirats arabes unis. Etihad est extrêmement fier de contribuer à cette initiative, en exploitant des avioniques innovantes et des opérations de vol avancées pour propulser l'industrie de l'aviation vers un avenir plus durable." Mohammad Al Bulooki, Directeur de l'exploitation chez Etihad Airways

"Nous sommes très fiers de collaborer avec Etihad Airways et GCAA dans leur ambition d'atténuer l'impact climatique de l'aviation et de contribuer à la vision des Émirats arabes unis pour 2031. Nos innovations en termes d'avionique et d'opérations de vol sont largement motivées par notre volonté de rendre l'aviation de plus en plus durable, réduisant ainsi l'impact climatique du transport aérien civil." Abdelhafid Mordi, PDG de Thales aux Émirats arabes unis.