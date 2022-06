Thales : GOOD news pour le suivi des débris spatiaux

GOOD news pour le suivi des débris spatiaux 15/06/2022 Thales Alenia Space Partager cet article Facebook

Inauguration du Télescope GOOD sur le plateau de Calern à Caussols

Caussols, le 15 juin 2022 - Le nouveau télescope « Ground Optical Orbit Determination » (GOOD) a été inauguré aujourd'hui sur le plateau de Calern à Caussols (06). Ce télescope a été développé à l'initiative de Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), afin de disposer d'un instrument optique de suivi d'orbites de satellites. Ce projet est également soutenu par l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) par le biais du Laboratoire d'Observation Spatiale de la Côte d'Azur (LOSCA) créé en 2018 avec Thales Alenia Space.

Des travaux ont été réalisés depuis fin 2020 sur le plateau de Calern à Caussols afin d'y installer l'instrument GOOD, constitué d'un télescope de 250 mm de diamètre, d'une coupole de 2,3 m automatisée, et d'une infrastructure (connexions électriques et internet...) permettant au télescope de fonctionner de façon autonome.

L'instrument GOOD permettra de calculer les paramètres orbitaux des objets suivis avec une précision bien supérieure à celle obtenue par la plupart des mesures effectuées en radiofréquences. Cette innovation est rendue possible par des acquisitions successives d'images qui sont ensuite traitées par des procédés implémentés par Thales Alenia Space. Cette méthode optique offre de nombreuses applications potentielles, comme le suivi de la mise en orbite de nouveaux satellites, la surveillance des trajectoires de débris spatiaux afin de prévenir des collisions, ou encore la détection et le suivi de satellites inconnus.

A l'heure du New Space et de la multiplication des constellations de satellites, ces observations pourraient être couplées à des réseaux de télescopes déjà existants afin de gagner en précision dans le suivi des trajectoires de satellites et de débris spatiaux et ainsi réduire les risques de collisions. Elles viendront renforcer toutes les initiatives mises en place pour une gestion responsable et durable de l'espace.

Photos© Thales Alenia Space

A PROPOS DE THALES ALENIA SPACE

Combinant plus de quarante ans d'expérience et une diversité unique en termes d'expertise, de talents et de cultures, les architectes de Thales Alenia Space conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre et la gestion de l'environnement, l'exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; observer notre Planète ; optimiser l'utilisation des ressources de la Terre et celles de notre Système solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l'espace apporte une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space forme également la Space Alliance avec Telespazio pour proposer une offre complète de solutions incluant les services. Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 2,150 milliards d'euros en 2021 et emploie environ 8900 personnes dans 10 pays, avec 17 sites en Europe et une usine aux États-Unis.

A propos de l'Observatoire de la Côte d'Azur

L'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) est un établissement public national d'enseignement supérieur et de recherche à caractère administratif (EPA) et porte par ses statuts des missions de recherche scientifique, de services d'observation et de diffusion des connaissances d'un Observatoire des Sciences de l'Univers (OSU). L'OCA regroupe et pilote les activités de recherche en sciences de la Terre et de l'Univers d'Université Côte d'Azur à travers trois unités de recherche multitutelles (OCA, CNRS, UNS, IRD) : Artémis, Géoazur et Lagrange. L'OCA est un établissement composante d'Université Côte d'Azur. Plus de 450 personnels sont répartis sur le site historique du Mont-Gros et le campus de Valrose à Nice, le campus du CNRS à Sophia Antipolis et le site instrumenté du plateau de Calern sur les communes de Caussols et Cipières. Website

A propos de LOSCA

Le Laboratoire d'Observation Spatiale de la Côte d'Azur (LOSCA) est un laboratoire commun entre l'Observatoire de la Côte d'Azur (OCA) et Thales Alenia Space créé en octobre 2018. Il a pour objectif de fédérer les collaborations entre l'OCA et Thales Alenia Space en Recherche & Développement dans le domaine de l'observation spatiale (astronomie, observation de la Terre, instrumentation spatiale et traitement de données) afin de développer des domaines d'expertise d'intérêt mutuel et de fournir des réponses communes à des appels d'offre au niveau régional, national et international. Website