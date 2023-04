Thales : KOREASAT 6A embarquera une charge utile SBAS fabriquée par Thales Alenia Space dédiée à la navigation de précision par satellite

Toulouse, le 6 avril 2023 - Suite à la signature du contrat portant sur le satellite de télécommunications KOREASAT 6A en septembre 2022, KT SAT Corporation Ltd (KT SAT), principal opérateur de communication par satellite de la République de Corée, et Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont annoncé ce jour que ce satellite embarquera également une charge utile SBAS (Satellite-Based Augmentation System) pour améliorer la continuité et la disponibilité opérationnelle du système coréen de navigation par satellite KASS (Korea Augmentation Satellite System).

Le système KASS, développé depuis 2016 par Thales Alenia Space conjointement avec l'institut coréen de recherche aérospatiale KARI (Korea Aerospace Research Institute), est similaire au système européen EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Il permet d'augmenter et d'améliorer les performances de positionnement et de navigation fournies par les systèmes de navigation par satellite (GNSS) pour de multiples secteurs d'activités et, en particulier, le secteur aérien. Développé conformément aux normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), il vise à améliorer la précision et la fiabilité des signaux du système mondial de positionnement GPS, afin de renforcer la sécurité et l'efficacité des vols, tout en réduisant l'impact environnemental de l'aviation.

Le système KASS devrait améliorer les erreurs de positionnement du GPS de l'ordre de 1 à 1,6 mètre par rapport à l'écart actuel de 15-33 mètres en temps réel, afin d'assurer la fiabilité des données de géolocalisation à travers tout le pays. De même, le KASS est considéré comme une technologie d'avenir, dans la mesure où elle pourrait être appliquée à divers domaines, aux premiers rangs desquels la sécurité publique, le transport, la défense et la science.

« Je souhaite remercier KT SAT pour sa confiance renouvelée en Thales Alenia Space », a déclaré Hervé Derrey, Président-Directeur général de Thales Alenia Space. « L'embarquement d'une charge utile SBAS de Thales Alenia Space pour le système KASS à bord de KOREASAT 6A renforce notre position sur le segment de la navigation spatiale et illustre le succès des solutions européennes de navigation par satellite. »

David Kyungmin Song, CEO de KT SAT, a déclaré : « Lorsque le KASS sera pleinement opérationnel, nous espérons qu'il permettra non seulement d'améliorer la sécurité des vols, mais également d'optimiser les trajectoires aériennes. Nous sommes ravis de jouer un rôle central dans le développement de ce système, dans le cadre du partenariat conclu avec Thales Alenia Space pour la fabrication de KOREASAT 6A ».

En tant que maître d'œuvre du programme, Thales Alenia Space est chargé de concevoir, fabriquer, tester et livrer au sol le satellite, puis de réaliser la mise à poste et les tests en orbite. De plus, Thales Alenia Space assurera la formation et le soutien de l'équipe d'ingénieurs du client sur site. Une assistance opérationnelle sera également fournie tout au long de la durée de vie du satellite.

KOREASAT 6A remplacera l'actuel satellite KOREASAT 6 et fournira des services fixes (FSS) et de radiodiffusion par satellite (BSS) à la République de Corée. Il sera positionné sur 116° Est en orbite géostationnaire. Basé sur la plateforme historique Spacebus 4000B2 de Thales Alenia Space, KOREASAT 6A sera équipé de six répéteurs BSS et de vingt répéteurs FSS pour couvrir l'ensemble du territoire sud-coréen. Livrable au quatrième trimestre 2024, ce satellite d'environ 3,5 tonnes au lancement est conçu pour une durée de vie nominale en service de 15 ans.